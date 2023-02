Arezzo, Orizzonti di speranza: le Acli aprono il tesseramento 2023

Al via la campagna di tesseramento delle Acli di Arezzo. I soci potranno godere di diversi servizi fiscali e previdenziali, aderire alle attività dei circoli, usufruire di una rete di convenzioni con numerose realtà locali e contribuire alle tante iniziative in programma nel corso dell’anno, diventando così promotori diretti di cittadinanza attiva e partecipativa. “Orizzonti di speranza” è lo slogan del tesseramento del 2023 e esprime la mission delle Acli di guardare al futuro per portare un contributo concreto ai bisogni di territori e comunità.

La rete aclista ha fatto affidamento nel 2022 su oltre tremila soci e su trentacinque circoli diffusi nell’intera provincia che, dopo il biennio di limitazioni e restrizioni per l’emergenza sanitaria, sono tornati a essere cellule di promozione di servizi, di confronto, di ascolto e di attività sociali, aggregative, solidali e culturali. La nuova tessera, valida fino al 31 dicembre, darà diritto alla fruizione dei servizi del sistema aclista, inoltre i soci riceveranno la brochure con le convenzioni per ottenere opportunità, vantaggi e agevolazioni con diverse strutture e esercenti locali. Per rinnovare o sottoscrivere l’adesione alle Acli è possibile contattare la sede provinciale di via Guido Monaco o recarsi direttamente nei circoli. «La speranza vuole essere il filo conduttore del 2023 – commenta il presidente provinciale Luigi Scatizzi. – Con lo slogan “Orizzonti di speranza” rinnoviamo l’impegno a essere un punto di riferimento per chi vive in condizioni di difficoltà economica o di isolamento sociale, e per i cittadini che credono nel valore delle relazioni. La tessera permetterà ai soci di usufruire di una serie di servizi, attività, convenzioni e iniziative di promozione sociale che da sempre contraddistinguono l’associazione, ma sarà anche un’opportunità per diventare soggetti attivi e propositivi per strutturare nuove risposte ai bisogni delle persone e delle famiglie in tema di fiscalità, welfare e lavoro».