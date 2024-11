Arezzo, nuova rotazione dei servizi nelle Farmacie Comunali

Prevenzione, promozione della salute e prossimità ai cittadini: nuova rotazione dei servizi socio-sanitari nelle Farmacie Comunali di Arezzo. Le strumentazioni per Elettrocardiogramma, Holter Cardiaco, Holter Pressorio e Densitometria Ossea Computerizzata sono sottoposte a periodica turnazione tra le otto farmacie di città e frazioni con l’obiettivo di sensibilizzare verso l’importanza di effettuare screening per monitorare i propri valori e per individuare precocemente eventuali segnali di allarme, concretizzando un modello diffuso di “farmacia dei servizi” capace di garantire vicinanza e pronte risposte ai bisogni dell’utenza. La nuova distribuzione sarà attiva da lunedì 4 novembre a sabato 30 novembre, con i quattro servizi che potranno essere richiesti in tempi rapidi e senza attese, con risultati affidabili in virtù del collegamento in telemedicina.

Una valutazione della densità ossea per cambiamenti qualitativi e quantitativi della struttura scheletrica dovuti a invecchiamento, menopausa o altre condizioni osteopenizzanti potrà essere effettuata alla farmacia “Giotto” con la Densitometria Ossea Computerizzata che, eseguita in modo non invasivo tramite onde a ultrasuoni al calcagno, fornisce utili indicazioni per la prevenzione di patologie quali l’osteoporosi. Il controllo della pressione arteriosa in maniera continuativa sarà possibile tramite l’Holter Pressorio disponibile alle farmacie “Campo di Marte” e “Ceciliano” con l’obiettivo di individuare eventuali anomalie nell’arco di un’intera giornata. Due esami, invece, saranno rivolti al controllo del cuore con l’Elettrocardiogramma presente nelle farmacie “Campo di Marte”, “Trionfo”, “Giotto”, “Fiorentina”, “Mecenate” e “Ceciliano” che configura un test utile anche per svolgere attività sportiva in serenità e in sicurezza, e con l’Holter Cardiaco che potrà essere richiesto alle farmacie “Campo di Marte”, “Trionfo”, “Giotto”, “Fiorentina”, “San Giuliano” e “San Leo” per una valutazione dell’andamento cardiologico per ventiquattro ore.