Arezzo, medaglie e record per l’Alga Atletica al Meeting Nazionale di Ancona

Medaglie e record per l’Alga Atletica Arezzo nella prima tappa del Meeting Nazionale Indoor di Ancona. Il 2026 ha preso il via nel capoluogo marchigiano in una manifestazione che ha proposto un confronto tra atleti e atlete da ogni zona della penisola nelle diverse specialità di velocità, lanci e salti, offrendo alla società aretina un banco di prova di alto livello in vista dei campionati regionali e italiani in calendario a febbraio.

L’Alga Atletica Arezzo ha trovato evidenza soprattutto nel salto in lungo della categoria Uomini dove Nicholas Gavagni del 2006 ha meritato la medaglia di bronzo con l’ottima prestazione di 7.14 metri, seguito da Filippo Guiducci del 2007 al quarto posto con il record personale di 7 metri che è valso anche la qualificazione per i prossimi Campionati Italiani Juniores. L’atletica aretina ha ben figurato anche con Federico Rubechini del 2004 che ha festeggiato l’argento nel salto in alto Uomini con 1.95 metri, infine la manifestazione ha registrato anche le buone prove di Riccardo Cincinelli del 2005 con il quinto posto nei 60 ostacoli Uomini con 8.66 secondi e di Gemma Fabbriciani del 2009 con il sesto posto nel salto in lungo Allieve con 5.18 metri. Le attese sono ora rivolte verso sabato 17 e domenica 18 gennaio quando l’Alga Atletica Arezzo affronterà una nuova trasferta al Meeting Indoor di Ancona con un gruppo con ben quaranta atleti di tutte le età, dai Ragazzi agli Assoluti, che potranno vivere le emozioni di misurarsi in una dimensione nazionale e di confrontarsi con coetanei di tutta Italia.

Emozioni e soddisfazioni sono state regalate anche dal debutto stagionale dei bambini e delle bambine della categoria Esordienti che hanno gareggiato al Blue Team di Arezzo nel campionato di società provinciale di cross. Il miglior risultato è arrivato con Michela Chermisi del 2017 che si è messa alla prova nei 500 metri tra le Esordienti B e che è riuscita a piazzarsi davanti a tutte, meritando il titolo di campionessa provinciale, poi nella stessa categoria sono arrivati anche il terzo posto di Greta Valocchia del 2017, il quinto posto di Isabella Cari del 2018 e il sesto posto di Filippo Dini del 2018. Un doppio podio è stato raggiunto anche negli Esordienti A con il secondo posto di Samuel Basso del 2015 e il terzo posto di Pietro Vestri del 2016, mentre tra i più piccoli degli Esordienti C sono da evidenziare il secondo posto di Sofia Basso del 2019 e il quarto posto di Marco Nespoli del 2020. Il bilancio della gara, infine, è arricchito dal quarto posto di Fabio Marcaccioni del 2013 tra i Ragazzi.