Arezzo, l’Alga Atletica torna nelle scuole con Kid’s Athletic Run To School

Movimento, gioco e promozione dello sport con i progetti di atletica leggera tra i banchi di scuola. L’iniziativa è promossa dall’Alga Atletica Arezzo e, tra l’autunno e la primavera, sarà sviluppata attraverso un ciclo di incontri nelle classi dalla prima alla terza di undici scuole primarie degli istituti comprensivi “Vasari” e “Margaritone”, trovando il coinvolgimento di circa centocinquanta bambini e bambine. Il progetto “Kid’s Athletic Run To School” verrà proposto dai tecnici della società aretina in forma totalmente gratuita con l’obiettivo di appassionare le giovani generazioni alla pratica sportiva e, allo stesso tempo, di sensibilizzare verso l’importanza di una vita in movimento per sviluppare diverse abilità fisiche tra flessibilità, equilibrio, coordinazione, resistenza, velocità e reattività.

I percorsi, coordinati da Elisa Boncompagni e tenuti insieme a Elena Verdelli e Silvia Verdelli, permetteranno ai giovani alunni di mettersi alla prova tra le specialità dell’atletica leggera che spaziano tra corsa, lanci e salti, oltre a prevedere percorsi combinati e piccole sfide con i coetanei. “Kid’s Athletic Run To School” prevede due incontri per ogni classe dove, con il coinvolgimento diretto degli insegnanti, viene proposta un’impostazione didattica orientata a consolidare gli schemi motori di base e la motricità generale, andando a costruire una maggiore consapevolezza del proprio corpo attraverso attività ludico-motorie calibrate all’età dei partecipanti. Il progetto terminerà con la consegna di voucher per ogni studente per un mese di allenamenti gratuiti allo stadio di atletica “Tenti” con l’Alga Atletica Arezzo. «L’Alga Atletica Arezzo – spiega Boncompagni, – rinnova, anno dopo anno, il proprio impegno all’interno delle scuole con progetti di educazione allo sport, condotti da istruttrici qualificate Fidal specializzate in Scienze Motorie per offrire ai bambini un primo contatto consapevole, responsabile e divertente con l’atletica leggera, promuovendo uno stile di vita attivo già dai banchi delle primarie».