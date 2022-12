Arezzo, l’Alga Atletica premiata alla Festa dell’Atletica Toscana

L’Alga Atletica Arezzo premiata alla Festa dell’Atletica Toscana. L’evento ha rappresentato un’occasione per ricordare e applaudire i più importanti risultati raggiunti dagli atleti di tutta la regione nell’ultimo quadriennio, con la società aretina che era presente con ben tre rappresentanti: Nicholas Gavagni, Chiara Salvagnoni e Simone Tecchi. Questo momento è stato ospitato dal suggestivo scenario del Salone dei Cinquecento di Palazzo Vecchio a Firenze e ha permesso di tornare a vivere la tradizionale festa di fine stagione promossa dal Comitato Regionale Toscano dopo tre anni di stop a causa dell’emergenza sanitaria, registrando anche la presenza del presidente della Federazione Italiana di Atletica Leggera Stefano Mei.

Tra i protagonisti dell’ultimo anno è rientrato Nicholas Gavagni che è stato premiato nella categoria “Piazzamenti a livello mondiale ed europeo 2022”. L’atleta, nato nel 2006, è stato infatti convocato dalla nazionale italiana Allievi per gareggiare all’EYOF – Festival Olimpico della Gioventù Europea in calendario lo scorso luglio nella slovacca Banska Bristika dove ha meritato la medaglia di bronzo nel salto in lungo, contribuendo al successo finale dell’Italia Team. L’Alga Atletica Arezzo ha trovato poi particolari emozioni nel ricordare un doppio, prestigioso, risultato raggiunto nel 2019 con Chiara Salvagnoni del 2000 e Simone Tecchi del 2002. La prima conquistò il titolo italiano indoor nel getto del peso della categoria Junior e meritò poi la chiamata nella nazionale Under20 per gareggiare all’incontro internazionale Italia-Francia, mentre il secondo ottenne il record italiano nei 50 ostacoli con il tempo di 6.91 secondi che configurò la miglior prestazione tricolore di tutti i tempi nella categoria Allievi. «Gavagni, Salvagnoni e Tecchi – commenta Gloria Sadocchi, tecnico e dirigente dell’Alga Atletica Arezzo, – sono tre ragazzi che sono stati capaci di affermarsi in manifestazioni nazionali e internazionali in tre diverse specialità di salto, lancio e velocità. Questo testimonia l’alto livello della nostra scuola di atletica nell’insegnamento a tutti i livelli e nelle diverse discipline. La presenza di questi tre atleti alla Festa dell’Atletica Toscana rappresenta inoltre un motivo di particolare soddisfazione che denota come, nel corso degli anni, l’Alga Atletica Arezzo sia riuscita con continuità a valorizzare le capacità tecniche dei propri allievi, configurandosi come una vera e propria fucina di giovani promesse».