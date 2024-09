Arezzo, l’Alga Atletica apre la stagione con tre titoli toscani

L’Alga Atletica Arezzo apre la nuova stagione con la vittoria di tre titoli toscani. L’ultimo fine settimana è stato caratterizzato da un ricco programma di gare in più categorie dove gli atleti e le atlete della società aretina si sono misurati nelle diverse specialità di velocità, salti e lanci, festeggiando un totale di sei medaglie. La soddisfazione di laurearsi campioni regionali è stata vissuta tra le Allieve da Lorenza De Silva del 2007 che ha trionfato nei 200 piani con 26.48 secondi e tra i Cadetti da Stella Arniani e Filippo Misuri, entrambi del 2009, che sono arrivati primi rispettivamente nel salto con l’asta con 2.80 metri e nel salto triplo con 13.08 metri.

I Campionati Toscani Cadetti hanno visto quindici ragazzi del biennio 2009-2010 scendere in pista a Firenze. Oltre ai successi di Arniani e Misuri, la manifestazione ha registrato il secondo posto nel salto triplo con 11.01 metri e il quarto posto nel salto in lungo con 4.95 metri di Gemma Fabbriciani, i terzi posti di Duccio Sandroni nei 1200 siepi con 3:41.48 minuti e di Francesco Tortorelli nel salto in alto con 1.69 metri, e i quinti posti di Flavia Matteucci nel salto triplo con 9.89 metri e dello stesso Misuri nel salto in lungo con 5.68 metri. Un oro e un argento sono poi arrivati dai Campionati Toscani Allievi di Siena dove, oltre al successo di De Silva, è arrivata la piazza d’onore di Matteo Bernardini nei 200 piani con 23.08 secondi, mentre due record personali sono stati conseguiti da Alessandro Bruni nei 200 piani con 25.77 secondi e da Edoardo Giaccherini nei 110 ostacoli con 16.20 secondi. Alla gara era presente anche Anna Visibelli del 1993 che ha trionfato nel salto in lungo tra gli Assoluti con 5.85 metri. Particolari soddisfazioni sono giunte dalla Coppa Toscana Ragazzi riservata agli atleti delle province di Arezzo, Siena e Grosseto, dove l’Alga Atletica Arezzo ha conquistato entrambi i primi posti maschili nel triathlon con Mattia Falciani del 2012 che è risultato il migliore nella combinazione tra 60 ostacoli, lancio del vortex e salto in alto (dove ha conseguito il record provinciale di 1.62 metri) e con Daniel Fiani che è arrivato davanti a tutti nella combinazione tra 60 piani, salto in lungo e getto del peso. Positive sono risultate in ambito femminile le prove di Agnese Marraghini e di Arianna Silvestri che si sono piazzate al sesto e all’ottavo posto nelle classifiche generali del triathlon, con il secondo posto di Marraghini nel salto in alto con 1.20 metri.

Un gruppo di atleti cresciuti nell’Alga Atletica Arezzo ha infine indossato i colori dell’Atletica Firenze Marathon alla finale nazionale “argento” dei Campionati di Società Under23 a Isernia, contribuendo al secondo posto in campo maschile e al terzo posto in campo femminile della società del capoluogo toscano. La manifestazione tricolore ha visto il terzo posto di Federico Rubechini nel salto in alto con 1.97 metri, i quarti posti di Nastasia Bennardi nei 400 ostacoli con 1:15.82 minuti e Riccardo Cincinelli nei 110 ostacoli con 15.64 secondi, il quinto posto nei 1.500 piani con 4:01.65 minuti e il sesto posto negli 800 piani con 1:58.49 minuti di Abderrahman Taoss, il settimo posto di Lorenzo Fazzi nei 400 ostacoli con 59.47 secondi e il decimo posto di Lapo Madiai nei 400 piani con 51.32 secondi. Gli atleti aretini hanno gareggiato anche nelle staffette con il settimo posto di Bennardi nella 4×400 e con l’ottavo posto di Cincinelli, Fazzi e Madiai nella 4×100 con cui hanno dimostrato tecnica e carattere per competere anche in ambito nazionale.