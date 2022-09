AREZZO – La piscina comunale di Foiano della Chiana apre la nuova stagione sportiva

La piscina comunale di Foiano della Chiana inaugura la nuova stagione sportiva. Le porte dell’impianto verranno riaperte da lunedì 12 settembre con l’attivazione della segreteria che anticiperà l’avvio del nuoto libero previsto per lunedì 19 settembre e l’avvio dei corsi della scuola nuoto e del fitness in acqua da lunedì 26 settembre, andando a proporre un’attività variegata che comprende anche gli allenamenti del settore agonistico in preparazione alle principali gare regionali e nazionali del 2022-2023. La proposta didattica sarà condotta dall’esperienza dello staff tecnico della Chimera Nuoto e farà affidamento su una vasca grande e su una vasca polivalente che, circondate da una doppia tribuna, permetteranno di svolgere lezioni con allievi di ogni età.

I primi a tornare in piscina saranno, dunque, gli atleti del nuoto libero che potranno vivere allenamenti individuali in cui cogliere i benefici dell’ambiente acquatico autonomamente negli orari di apertura al pubblico e senza istruttore. “Il nuoto come stile di vita” è invece lo slogan della scuola nuoto che prevede attività diversificate per bambini, ragazzi e adulti. I primi corsi sono rivolti ai più piccoli tra zero e quattro anni a cui viene proposta un’attività in acqua insieme ai genitori per acquisire serenità e sicurezza attraverso i principi e le fasi del metodo nazionale di educazione acquatica infantile che permette di arrivare a “baby-nuotare”. L’attività della Chimera Nuoto sarà poi caratterizzata da gruppi omogenei in relazione alle diverse fasce d’età e ai diversi livelli, andando a spaziare tra la scuola nuoto per bambini da quattro a sei anni, la scuola nuoto per ragazzi da sette a diciassette anni e la scuola nuoto per adulti da diciotto a cento anni. Ognuno di questi livelli sarà orientato all’apprendimento di tutti gli stili della disciplina attraverso i principi della “pedagogia dell’azione” che, con lezioni svolte interamente in acqua, incentra gli allenamenti sulla pratica e sui compiti da svolgere. Tra i corsi al via dal 26 settembre rientrano anche quelli di fitness in acqua che sono stati strutturati con una proposta che spazia tra più discipline diversificate per l’intensità, le metodologie di allenamento, la tipologia degli esercizi e gli attrezzi utilizzati, con lezioni a ritmo di musica per divertirsi e rimettersi in movimento. Per ulteriori informazioni sulle singole attività è possibile visitare la pagina facebook “Piscina Comunale di Foiano – Centro Nuoto Sportivo” o rivolgersi direttamente alla segreteria dell’impianto di Foiano della Chiana.