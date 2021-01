AREZZO – La Ginnastica Petrarca si proietta verso la nuova stagione

La Ginnastica Petrarca ha avviato il conto alla rovescia per l’inizio della nuova stagione. Il mese di febbraio sarà scandito dalla ripresa dei campionati a squadre della ginnastica artistica e della ginnastica ritmica della più importante categoria “Gold”, con gli agonisti della società aretina che in queste settimane sono dunque impegnati in palestra per definire gli esercizi da presentare nelle prove inaugurali.

I riflettori saranno orientati verso la prima gara di serie A2 di ritmica che è in calendario sabato 20 febbraio a Napoli e che impegnerà le ragazze della sezione allenata da Benedetta Moroni e coordinata da Federica Peloso, dando il via ad una competizione che si svilupperà attraverso tre prove fino al 24 marzo. Al termine di questo percorso, le migliori sei classificate saranno attese dalla fase finale che definirà le tre promosse in A1. Nel fine settimana del 20 e 21 febbraio vivranno le emozioni del debutto anche i ragazzi dell’artistica di Jacopo Pineschi e Stefano Violetti che gareggeranno a Fermo nella tappa d’apertura del campionato di serie C: questo torneo prevede tre prove fino al 25 aprile, con le prime due squadre che festeggeranno la salita in B.

La preparazione sportiva a questo duplice appuntamento è affiancata da un’iniziativa societaria che, fino a sabato 23 gennaio, continuerà a coinvolgere dirigenti, tecnici, atleti, famiglie e appassionati di ginnastica. La Ginnastica Petrarca ha infatti promosso sulla propria pagina facebook e sul proprio profilo instagram un sondaggio per individuare il motto del 2021 volto a raccontarne l’impegno nella promozione dello sport e a rappresentarne l’identità, la storia e i valori, con una votazione che nei primi giorni ha interessato oltre seicento utenti tra i due social. Le quattro candidature sono “Dove osano le aquile”, “Volare alto il tuo destino”, “La storia la nostra forza, il futuro la nostra sfida” e “Lavoro e applicazione, cibo dello spirito”, con la più votata che diventerà il motto ufficiale destinato ad accompagnare iniziative e attività della Ginnastica Petrarca.