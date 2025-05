Arezzo, la Ginnastica Petrarca al Festival Internazionale Tedesco di Ginnastica

La Ginnastica Petrarca in pedana nella più grande e partecipata manifestazione ginnica del mondo. Trentaquattro atleti e atlete del gruppo della Gymnaestrada partiranno lunedì 26 maggio alla volta di Lipsia per il Turnfest – Festival Internazionale Tedesco di Ginnastica che, in programma tra mercoledì 28 maggio e domenica 1 giugno, proporrà competizioni sportive, spettacoli e dimostrazioni a cui sono attese oltre ottantamila presenze da tutti i continenti. La società aretina sarà tra le protagoniste del Galà Internazionale ospitato alle 16.00 e alle 20.00 di giovedì 29 maggio alla Quarterback Immobilien Arena dove avrà l’onore di essere l’unica realtà italiana ad esibirsi e dove presenterà una coreografia ideata per raccontare e omaggiare la meraviglia di alcune delle più importanti opere scultoree della storia.

La presenza al Turnfest conferma la Ginnastica Petrarca tra le realtà di riferimento a livello mondiale nella Gymnaestrada, la disciplina che coniuga esercizi di ritmica e di artistica in spettacolari performance coreografiche tra sport, danza e arte. Il gruppo aretino, allenato da Federica Peloso e capitanato da Alessia Peruzzi, aggrega ginnasti e ginnaste di diverse età che, nel corso degli anni, hanno meritato applausi in eventi in Italia, in Europa e nel mondo per la qualità tecnica, la creatività, l’impatto emotivo e lo spirito di squadra che caratterizzano ogni performance. Ulteriori momenti di spettacolo saranno offerti anche sul palco in Augustusplatz dove, nella giornata di venerdì 30 maggio, la Ginnastica Petrarca metterà in scena alcune coreografie capaci di coinvolgere e incantare il pubblico internazionale con un’esplosione di energia, colore e armonia. L’esibizione in piazza a Lipsia sarà un’occasione per condividere la bellezza della ginnastica come forma d’arte e per continuare a rappresentare l’Italia in un contesto dove lo sport sarà inteso anche come veicolo di dialogo, inclusione, confronto e scambio culturale. Il ritorno della Gymnaestrada sarà scandito poi da un’altra importante tappa, con la Ginnastica Petrarca che è stata selezionata dalla Federazione Ginnastica d’Italia tra le eccellenze tricolori che potranno esibirsi lunedì 2 giugno in un appuntamento di rilevanza nazionale quale la Festa della Repubblica di Como. «Accompagniamo la Gymnaestrada, rivolgendo un augurio e un ringraziamento ai nostri portacolori in vista di questa importante esperienza al Festival Internazionale Tedesco di Ginnastica – commenta Simone Rossi, presidente della Ginnastica Petrarca. – La partecipazione ai più importanti eventi mondiali rappresenta un riconoscimento al lavoro che questo gruppo porta avanti da anni con passione, impegno e visione. Essere l’unica realtà italiana invitata al Galà Internazionale è per noi motivo di grande orgoglio e responsabilità: le nostre ginnaste e i nostri ginnasti avranno l’occasione di vivere un’esperienza formativa e umana unica, portando sul palco il valore dell’arte, della cultura e della bellezza tricolore, oltre che della propria terra di appartenenza: Arezzo e la Toscana».