AREZZO – Inaugurati i nuovi campi da Beach di Bocce

Giovedì 24 agosto al Bocciodromo Comunale di Arezzo sono stati inaugurati i nuovissimi campi da Beach Bocce permanenti della A.S.D. Bocce Arezzo, presieduta da Alberto Rubechi. La cerimonia si è svolta alla presenza dell’Assessore allo Sport del Comune di Arezzo Federico Scapecchi, del Delegato Coni Arezzo Alberto Melis, del Delegato Cip Arezzo Giusi Albiani, del Presidente FIB Toscana Giancarlo Gosti, del Delegato FIB Arezzo Siena Armando Martini.

A seguire si è svolta la prima gara individuale di Beach Bocce organizzata dalla società aretina e inserita nel circuito nazionale. Vi hanno partecipato numerosi atleti, che di fronte ad un folto pubblico si sono dati battaglia fino a decretare il qualificato ai Campionati Italiani in programma a Pescara il 18 settembre prossimo. Bruno Franchi, già finalista nel 2021 e neotesserato per la Bocce Arezzo, ha concluso la sua prova battendo per un soffio il giovane Matteo Donati della Bocciofila Sestese, staccando così il pass per Pescara. Nei giorni precedenti la gara, durante le varie prove, un numero sempre maggiore di giovanissimi si è avvicinato chiedendo di poter provare a giocare. Il gioco ha destato moltissimo interesse, tant’è che ragazzi e ragazze con il loro passa parola hanno formato un gruppo costante di circa 30 nuovi giocatori. Loro stessi hanno chiesto di potersi tesserare per poter continuare a giocare e potersi cimentare nelle gare FIB.