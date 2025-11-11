Arezzo, In farmacia per i bambini: torna la settimana solidale per il Thevenin

Una settimana solidale per contrastare il fenomeno della povertà sanitaria. Le Farmacie Comunali di Arezzo ospitano la tredicesima edizione di “In farmacia per i bambini” che, da giovedì 13 a giovedì 20 novembre, rinnoverà una raccolta di farmaci da banco, alimenti per l’infanzia e prodotti pediatrici che verranno interamente donati a Casa Thevenin. L’iniziativa è promossa ogni anno a livello nazionale dalla Fondazione Francesca Rava – NPH Italia Onlus in concomitanza con la Giornata Internazionale dei Diritti dell’Infanzia e dell’Adolescenza con la volontà di rinnovare una mobilitazione collettiva per portare un aiuto concreto a istituti, associazioni ed enti impegnati sul territorio nel sostegno a minori e famiglie in difficoltà.

La novità del 2025 è rappresentata dall’adesione alla campagna di ognuna delle otto Farmacie Comunali di Arezzo diffuse tra il centro e le frazioni dove il personale sarà a disposizione dei cittadini per informare sulle finalità dell’iniziativa e per indicare i prodotti che potranno essere donati a Casa Thevenin, scegliendo tra medicinali senza obbligo di prescrizione, termometri, pannolini, garze, cerotti, biberon o integratori. Il tema di questa edizione sarà nuovamente “Una salute su misura” per indicare la volontà di procedere verso un modello sanitario improntato a cura, benessere e prevenzione secondo le specificità di ogni persona, dando seguito a un impegno che ha permesso finora di raccogliere oltre due milioni di prodotti in tutta Italia che sono stati devoluti a case famiglia, comunità per minori o centri di accoglienza. La scelta delle Farmacie Comunali di Arezzo è stata, fin dal primo momento, di sostenere Casa Thevenin che ospita madri con figli tra i tre e i dieci anni, bambini e ragazzi allontanati dalle famiglie per violenze, incuria o incapacità genitoriali, e minori provenienti da nuclei familiari fragili o in difficoltà: la settimana di raccolta solidale permetterà, dunque, di contribuire concretamente alle attività di questo importante presidio sociale della città di Arezzo.