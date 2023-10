Arezzo, il Tennis Giotto centra l’accesso ai Play Off per la serie A1

Il Tennis Giotto centra i Play Off per la serie A1. La quarta vittoria in quattro gare di A2 ha permesso al circolo aretino di mantenere l’imbattibilità, di consolidare il primo posto nella classifica del girone e di rientrare nel ristretto novero di formazioni che potranno contendersi fino all’ultimo la promozione nella massima categoria nazionale. Il successo decisivo è arrivato sui campi casalinghi di via Divisione Garibaldi in virtù del 4-2 sullo Sporting Club Sassuolo che anticipa la partita più delicata della stagione: domenica 29 ottobre, infatti, è attesa la lunga trasferta fino in Veneto per sfidare i secondi in classifica dell’St Bassano – Progress Profiles.

La sfida contro gli emiliani è stata aperta dall’affermazione di Guelfo Baldovinetti con un doppio 6-2 su Gabriele Chiletti, poi due ulteriori punti sono arrivati con Stefano Baldoni che si è imposto per 6-2, 6-7 e 7-5 su Federico Marchetti e con Andrea Pecorella che ha superato Luca Tincani per 6-2 e 6-0. Il prospetto dei singolari ha registrato la sconfitta di Filippo Alberti contro Bruno Kokot al terzo set per 4-6, 6-2 e 1-6 che ha chiuso la prima parte dell’incontro sul 3-1 per il Tennis Giotto. Il punto della vittoria è stato messo a segno dalla coppia formata da Pecorella e Alessio Bulletti che, nel doppio, ha esultato per 6-2 e 6-3 contro Chiletti e Marco Toschi, poi Baldoni e Pietro Fanucci si sono arresi per 4-6 e 5-7 a Marchetti e Filippo Bettini.

Il fine settimana ha regalato soddisfazioni anche in campo internazionale: Matilde Mariani e Gaia Squarcialupi, due ragazze della prima squadra femminile del circolo fresca di promozione in A2, hanno conquistato la vittoria del torneo di doppio da 15.000 dollari del circuito ITF nella greca Heraklion. Il successo è arrivato dopo una combattuta finale con Ela Nala Milic e Amelie Smejkalova che, dopo il passo falso nel primo set per 1-6, ha visto la coppia aretina pareggiare i conti al secondo set per 7-5 e festeggiare poi al terzo set per 10-7, trovando così un’ulteriore affermazione anche al di fuori dei confini nazionali.