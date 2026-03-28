Arezzo, il Team Jakini trionfa ai Campionati dei Balcani in Albania

Il Team Jakini trionfa ai Campionati dei Balcani. La manifestazione dilettantistica di combattimento è andata in scena nell’albanese Valona dove il collettivo aretino ha conquistato tre medaglie d’oro con tutti i tre atleti saliti sul ring tra kickboxing e boxe, testimoniando la preparazione, la solidità tecnica e la determinazione necessarie per conseguire un en-plein di vittorie. A emergere è stata, nuovamente, la dimensione sempre più internazionale del team guidato da Nicola Sokol Jakini che, gara dopo gara, continua a misurarsi e a lasciare il segno anche oltre ai confini nazionali.

I Campionati dei Balcani hanno registrato il successo di Sebastian Vasilocici nei -65kg della kickboxing, di Francesco Merante nei -70kg della kickboxing e di Anton Torres nei -60kg della boxe che sono riusciti a imporsi in ogni incontro disputato con avversari di molteplici nazionalità e che hanno così meritato il gradino più alto del podio nella prestigiosa “Classe A” di combattimento. Queste affermazioni, tra l’altro, sono arrivate a distanza di pochi giorni dalla conquista di un altro titolo dei Balcani della federazione WKU – World Kickboxing Union da parte di Antonio Baiculescu in occasione dell’ultima edizione de “Le stelle del ring” di Subbiano, con il Team Jakini che può così archiviare il mese di marzo con quattro vittorie internazionali. «Questo risultato – commenta Jakini, – premia il lavoro quotidiano e la crescita dei nostri atleti, rendendoci orgogliosi di rappresentare Arezzo anche a livello internazionale».