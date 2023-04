Arezzo, il cabaret combattente di Claudio Marmugi sul palco di Aurora Ridens

Un cabaret combattente e irriverente contro la cultura di massa. Il comico livornese Claudio Marmugi sarà protagonista della seconda serata del laboratorio Aurora Ridens e, alle 21.30 di venerdì 14 aprile, salirà sul palco del Circolo Culturale Aurora di piazza Sant’Agostino con il duplice obiettivo di far ridere e riflettere. L’appuntamento, a ingresso gratuito, è promosso dall’associazione culturale Noidellescarpediverse e andrà a proporre una vera e propria “palestra” di stand-up comedy dove gli artisti potranno improvvisare e provare nuovi pezzi con il coinvolgimento del pubblico.

Autore, attore e regista, Marmugi è stato cabarettista a Zelig Off e Zelig Circus, è impegnato nella realizzazione di testi e vignette per Il Vernacoliere dal lontano 1989 e coordina la rubrica “La Tracina – Il settimanale di satira pungente” su Il Tirreno dal 2012. I suoi monologhi trattano diversi temi dell’attualità con l’irriverenza tipicamente livornese e con uno sguardo arrabbiato con l’obiettivo di stimolare una reazione di fronte agli orrori, al conformismo, ai condizionamenti e alle banalità della cultura di massa, con uno spirito battagliero che sarà messo in scena anche ad Aurora Ridens. Questo laboratorio, partito nel 2003 e giunto al ventesimo anno, sarà arricchito nella serata del 14 aprile anche dal cabaret dei padroni di casa dei Noidellescarpediverse (Samuele Boncompagni e Riccardo Valeriani) e di Alan&Lenny (Alan Bigiarini e Lenny Graziani) che condurranno la serata e che testeranno personaggi e battute inedite che, in caso di gradimento da parte degli spettatori, potrebbero entrare nel repertorio per i prossimi spettacoli dal vivo. L’intimità del Circolo Culturale Aurora e la vicinanza al pubblico, infatti, permetteranno un coinvolgimento diretto utile per ricevere un immediato riscontro sulla qualità delle proposte di cabaret. Un ulteriore contributo alla serata, infine, arriverà dai monologhi dell’artista perugino Mauro Busti e dalla musica della chitarra di Johnny Sassoli.