Arezzo, i Thè di Toscana Oggi: presentazione del Dossier Caritas sulle povertà

Il ciclo dei Thè di Toscana Oggi, gli appuntamenti che uniscono cultura e convivialità pensati per gli amici del settimanale Toscana Oggi, ma non solo, arriva ad Arezzo, dopo aver toccato nelle scorse edizioni Firenze, Prato, Grosseto, Pisa, Montepulciano, Chiusi, Pienza e altre località. Giovedì 15 dicembre a Palazzo Fossombroni, in piazza San Domenico n. 4 ad Arezzo, a partire dalle 17 viene presentato l’ultimo Dossier sulle povertà redatto dalla Caritas diocesana, intitolato «Incastrati». Si tratta del primo appuntamento del ciclo di incontri dei Thè della stagione 2022-23, la prima a svolgersi nella nostra diocesi. Sei incontri, una volta al mese, per parlare di tematiche che spaziano dall’attualità, all’arte, passando per la filosofia e la storia locale coinvolgendo anche le città di Sansepolcro e Cortona. Il secondo elemento di novità riguarda il fatto che è la prima presentazione pubblica del Dossier, una occasione per confrontarsi sulle dinamiche della povertà nel nostro territorio che ci interpellano come cittadini e come Chiesa. Nel corso della serata, che si conclude come prevede il format dei Thè di Toscana Oggi, con la consumazione (gratuita) di Thè e pasticcini, intervengono don Alessandro Nelli e don Giuliano Francioli, codirettori della Caritas diocesana, insieme agli operatori Andrea Dalla Verde, Debora Sacchetti e Lucia Tanti, vicesindaco e assessore alle Politiche Sociali del Comune di Arezzo.

La cittadinanza è invitata a partecipare.