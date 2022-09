AREZZO – Due podi per la Ginnastica Petrarca al Torneo Internazionale Città di Terranuova

La nuova stagione della Ginnastica Petrarca si è aperta al Torneo Internazionale “Città di Terranuova”. L’importante manifestazione di ginnastica ritmica ha rinnovato l’atteso confronto tra atlete di tutta la penisola che, a Terranuova Braccialini, si sono misurate tra le diverse specialità della disciplina e, tra di loro, erano presenti anche cinque ragazze della società aretina che hanno archiviato la prova con due medaglie e altri positivi piazzamenti. Il torneo ha configurato un bel banco di prova soprattutto in vista dei prossimi campionati regionali individuali Gold che, nel corso di settembre, impegneranno il gruppo di agoniste petrarchine allenate da Benedetta Moroni, Anna Bigi e Aurora Peluzzi, con il coordinamento di Francesca Lapi.

Un motivo di particolare soddisfazione è arrivato dalla prestazione di Linda Fiorucci del 2013 che, nella categoria Allieve 1^ Fascia, ha vinto l’emozione di competere in un palcoscenico di livello internazionale e ha chiuso al secondo posto con la palla e al quinto posto con la fune. La categoria Senior ha visto emergere Caterina Buttà del 2005 che, tesserata per la Ginnastica Petrarca ma proveniente dall’Auxilium di Genova, si è piazzata seconda al nastro e sesta alla palla. Anna Batistini e Elena Petruccioli del 2008 hanno entrambe gareggiato tra le Junior2 con la prima che ha ottenuto un settimo posto alla palla e un undicesimo posto alle clavette, e con la seconda che ha chiuso con un ottavo posto al nastro e con un nono posto al cerchio, poi il gruppo petrarchino ha fatto affidamento anche su Caterina Falomi del 2012 che ha colto l’ottavo posto al cerchio e il decimo posto alla fune tra le Allieve 2^ Fascia. «Le nostre ragazze hanno vissuto un buon inizio di stagione – commenta Moroni, responsabile della sezione Gold di ginnastica ritmica. – Il “Città di Terranuova”, nonostante qualche errore nei diversi esercizi, ha dimostrato un buon livello di preparazione delle atlete e fa dunque ben sperare in vista dei campionati al via nelle prossime settimane».