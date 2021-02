AREZZO – Controlli anti-Covid: chiuso locale in zona Pescaiola

I controlli effettuati dalla polizia municipale e mirati al contenimento del virus Covid-19 hanno portato per la seconda domenica consecutiva alla chiusura di un locale di somministrazione di alimenti e bevande.

L’intervento è stato effettuato domenica 7 febbraio intorno alle 17,30 quando una pattuglia in zona Pescaiola è stata attirata dalla presenza di numerose autovetture che sostavano presso un locale. All’interno dello stesso, è apparso evidente agli agenti come le norme anti-Covid non fossero rispettate: i clienti, in numero di almeno 40, stavano consumando in tavolate da oltre 10 persone.

Il personale della PM intervenuto provvedeva pertanto a contestare immediatamente al titolare la prescritta violazione amministrativa disponendo altresì, come previsto, l’immediata chiusura dell’esercizio per cinque giorni fino a venerdì 12 febbraio compreso.