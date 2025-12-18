Arezzo, Cecilia Borchiellini della Sba convocata al raduno della nazionale Under16

Storica convocazione per la Scuola Basket Arezzo. Cecilia Borchiellini è rientrata tra le diciotto giovani cestiste che, da sabato 27 a martedì 30 dicembre, sono state chiamate al raduno della nazionale giovanile Under16 al centro olimpico di Roma, diventando così la prima atleta della società aretina a vivere le emozioni di indossare l’azzurro. Il ritiro sarà scandito da una serie di sedute di allenamento tenute da coach Giovanni Lucchesi dove le più promettenti ragazze italiane nate tra il 2010 e il 2012 avranno modo di giocare insieme e di confrontarsi in un contesto di alto livello tecnico, vivendo un’importante esperienza di crescita sportiva e personale in vista dei futuri impegni ufficiali della nazionale.

Di ruolo guardia, nata nel 2012 e alta 181 centimetri: Borchiellini è cresciuta nella Dukes Sansepolcro ed è approdata alla Scuola Basket Arezzo da questa stagione, integrandosi immediatamente nell’Under14 seguita da Michele Roggi e Jonata Chimenti. A metà del campionato regionale, infatti, la squadra aretina occupa il primo posto della classifica frutto di sei vittorie in sei gare giocate, con un percorso di crescita solido e ambizioso dove ogni singola atleta sta emergendo per impegno, determinazione, passione e qualità tecniche. Borchiellini era stata recentemente convocata in vari appuntamenti di monitoraggio quali il Progetto Academy FIP e gli Academy Games Nazionali con cui aveva dimostrato personalità, talento e affidabilità, caratteristiche che hanno ora trovato ulteriore conferma nella prestigiosa chiamata in azzurro già al primo anno nella categoria Under16. «Questa convocazione rappresenta un motivo di forte orgoglio per l’intero movimento cestistico locale – commenta il presidente Mauro Castelli, – perché è il frutto di un percorso che ha preso il via a Sansepolcro e che ha poi trovato espressione ad Arezzo. A Borchiellini rivolgiamo le nostre congratulazioni e il nostro augurio per un momento tanto emozionante e indimenticabile quale la prima chiamata in nazionale».