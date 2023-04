Arezzo, ancora posti disponibili nel corso per smettere di fumare

Il Serd della Asl Toscana sud est informa che ci sono ancora posti disponibili per iscriversi al corso per smettere di fumare che prenderà il via il giorno 4 maggio. Difficile, ma non impossibile dire stop al fumo come dimostrano i dati raccolti fra coloro che ad Arezzo hanno partecipato ai corsi.

La durata del trattamento di gruppo è di circa 2 mesi articolato in 7-8 incontri in orario pomeridiano che si terranno nella sede del SerD di Arezzo di via Fonte Veneziana 17.

Prima dell’inizio del corso è previsto un primo colloquio conoscitivo e valutativo con la dr.ssa Daniela Capacci educatore professionale Seerd che condurrà il gruppo, a cui ne seguirà uno con il medico dr. Daniele Pieralli per una valutazione medica generale e l’eventuale prescrizione farmacologica come sostegno al percorso.