Arezzo, al via la cartella clinica unica informatizzata anche al San Donato

Da lunedì 13 gennaio la cartella clinica unica informatizzata verrà estesa anche all’ospedale San Donato. Si tratta di uno strumento a vantaggio del personale sanitario e dell’utenza grazie alla possibilità di utilizzare un unico applicativo a livello regionale e armonizzare dati e informazioni all’interno della cartella.

L’area medica del San Donato sarà la prima a sperimentare la nuova modalità tecnologica: inizieranno le Unità operative complesse di Ematologia, Nefrologia, Pneumologia, Gastroenterologia e Malattie infettive per poi coinvolgere, entro la fine del mese, tutti gli altri reparti.

La cartella clinica unica informatizzata permette di raggiungere più sicurezza nel fornire le cure alle persone assistite grazie anche a una maggiore possibilità di monitoraggio e un flusso più omogeneo dei dati e all’utilizzo di un’unica piattaforma applicativa.

Conclusa anche la formazione specifica al personale sanitario dell’ospedale San Donato sulla nuova cartella informatizzata.

«Questo nuovo strumento segna un ulteriore passo in avanti verso una sanità sempre più digitale – spiega la direttrice degli ospedali riuniti dell’Aretino, del Casentino, della Valtiberina e della Valdichiana aretina, Barbara Innocenti – Questa nuova modalità, pur non impattando direttamente sul cittadino, produrrà effetti positivi importanti anche nel quotidiano lavoro del nostro personale sanitario e una presa in carico ancora più ottimale dell’utenza».