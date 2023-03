Arezzo, al via il countdown verso il trofeo nazionale di pallacanestro Guido Guidelli

Un mese alla trentottesima edizione del trofeo nazionale di pallacanestro “Guido Guidelli”. Da domenica 23 a martedì 25 aprile si rinnova l’appuntamento con una delle manifestazioni cestistiche tra le più longeve del panorama nazionale che, promossa dalla Scuola Basket Arezzo, vedrà sfidarsi trenta squadre giovanili provenienti da ogni zona d’Italia nelle tre categorie di Under12, Under13 e Under14. Le iscrizioni, infatti, hanno confermato la partecipazione di formazioni in rappresentanza dell’intera penisola da Torino a Napoli, con oltre cinquecento atleti che nel corso delle tre giornate si confronteranno in sei palazzetti tra Arezzo, Badia al Pino e Ponticino, ribadendo così un format diffuso sul territorio.

Lo sport, inoltre, tornerà a essere un veicolo di promozione turistica con l’attesa di circa millequattrocento persone tra ragazzi, tecnici, dirigenti e genitori che soggiorneranno in quindici alberghi e che garantiranno un importante indotto in termini di economia e visibilità. Il trofeo “Guido Guidelli”, nuovamente sostenuto dal main sponsor Amen, troverà uno dei propri momenti maggiormente caratterizzanti nella tradizionale serata di gala che, fissata per le 20.45 di lunedì 24 aprile, riunirà tutti gli atleti sul parquet del palasport Estra “Mario d’Agata” per una grande festa che terminerà con la premiazione di tutti i partecipanti, prevedendo un riconoscimento all’impegno di ogni formazione a prescindere dai risultati raggiunti sul campo. Questa manifestazione, infine, configurerà un appuntamento particolarmente emozionante soprattutto per i giovani cestisti delle Sba divisi tra Under12 Nova Verta, Under13 e Under14 Galvar che potranno vivere un appuntamento di spessore nazionale direttamente nella loro città e davanti al loro pubblico. «Siamo soddisfatti del successo di iscrizioni nuovamente registrato dal trofeo – commenta Mauro Castelli, presidente della Sba, – che permetterà di rinnovare uno dei principali appuntamenti cittadini capaci di abbinare sport e turismo».

Arezzo, giovedì 23 marzo 2023