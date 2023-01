Anteprima Vino Nobile 2023, i produttori del Consorzio presentano le nuove annate nella Fortezza di Montepulciano

Alla Fortezza di Montepulciano, dal 18 al 21 febbraio i vari produttori del territorio del Vino Nobile di Montepulciano faranno conoscere le nuove annate in commercio dal 2023: il vino nobile 2020 e la riserva 2019. Un evento internazionale che coinvolge l’intera comunità di Montepulciano che vedrà la presenza di tanti appassionati provenienti da tutta Italia.

«Un appuntamento ormai imperdibile, non solo per gli addetti ai lavori che qui potranno incontrare oltre 40 produttori, più della metà della denominazione, che in presenza racconteranno non solo le nuove annate in commercio, ma anche le tante attività, le novità e i progetti futuri che stanno confermando la nostra Docg una delle più dinamiche d’Italia. Come Consorzio infatti presenteremo gli aggiornamenti sul progetto Pievi, ma anche tutte le attività legate a Montepulciano, distretto del vino sostenibile», commenta il presidente del Consorzio del Vino Nobile di Montepulciano, Andrea Rossi.