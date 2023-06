Anniversario della strage di Viareggio, Giani: “Vicini sempre ai familiari”

Nel giorno del quattordicesimo anniversario della strage di Viareggio in cui il 29 giugno 2009 persero la vita 32 persone, il presidente Eugenio Giani esprime la vicinanza ai familiari delle vittime che chiedono verità e giustizia.

“Per questo siamo presenti alle loro manifestazioni – ha detto Giani – Il corteo che ogni 29 giugno si svolge a Viareggio sta a testimoniare il nostro pensiero e il ricordo per le trentadue vittime e la nostra solidarietà ai familiari, che hanno perso il loro cari tutti incolpevoli, tutti morti per una mancata cautela e il mancato rispetto di normative di sicurezza che portarono a far passare materiale incendiario nella stazione e a generare questa terribile strage”.

Anche quest’anno la Regione Toscana, con l’assessore Stefano Baccelli, sarà presente con il Gonfalone al corteo che alle 20.30 sfilerà lungo le strade di Viareggio.