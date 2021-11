AMBIENTE – Graziella Green Power all’Assemblea Annuale dell’Anci

Graziella Green Power all’Assemblea Annuale dell’Anci – Associazione Nazionale Comuni Italiani.

L’azienda aretina, impegnata nel settore della produzione di energia da fonti rinnovabili e sostenibili, sarà presente all’evento dal titolo “Rinasce l’Italia. I Comuni al centro della nuova stagione” che, da martedì 9 a giovedì 11 novembre, riunirà a Parma gli amministratori di tutta la penisola per un’occasione di discussione, confronto e condivisione. La partecipazione di Graziella Green Power come partner dell’evento è stata prevista su iniziativa di “Si Srl” che gestisce attualmente la comunicazione di emergenza e di pubblica utilità per tremila sindaci italiani.

L’amministratore delegato Iacopo Magrini sarà dunque presente a Parma, insieme alla dirigente del Graziella Holding Eleonora Gori, e avrà anche l’opportunità di illustrare i progetti condotti nello sviluppo di fotovoltaico, geotermico, eolico e bioenergia con l’obiettivo di produrre energia pulita a impatto zero nel pieno rispetto dell’ambiente e delle persone. In questo settore, infatti, Graziella Green Power è tra le maggiori realtà italiane in virtù di un lavoro che è partito con la produzione di energia da fonte solare attraverso la progettazione e creazione di nuovi impianti e che ha trovato poi importanti sviluppi con i permessi di ricerca volti a realizzare centrali di ultima generazione nella geotermia. Queste tematiche configureranno uno tra i focus della stessa Assemblea Annuale dell’Anci che, nei tre giorni di lavoro, proporrà anche occasioni di riflessione e di confronto sulla rivoluzione verde e sulla transizione ecologica che prevedono proprio lo sviluppo della produzione di energia da fonti rinnovabili.