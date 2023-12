Allevamento, più risorse dalla Regione per l’acquisto di animali riproduttori

Aumentano le risorse sul bando già aperto per il sostegno all’acquisto e all’impiego, da parte delle aziende zootecniche, di animali riproduttori iscritti nei libri genealogici. Grazie ad una delibera presentata dalla vicepresidente e assessora all’agroalimentare Stefania Saccardi, e approvata dalla giunta, la disponibilità totale è adesso di oltre 321mila euro.

Viene anche modificata l’entità del contributo erogabile per le richieste considerate ammissibili, che può ora arrivare fino al 100 per cento della spesa per riproduttori maschi, rispetto ad un massimo del 50 previsto inizialmente, e fino al 90 per cento per riproduttrici femmine, rispetto a un massimo del 40 per cento cento.

“Questo intervento – spiega la vicepresidente Saccardi – nasce dalla consapevolezza che sul settore zootecnico regionale gravano ancora significativi fattori di crisi. Non si è fermata la crescita dei prezzi dei mezzi correnti di produzione, dovuta in buona parte ai costi energetici ma anche a quelli dei mangimi e dei servizi agricoli, e tutto questo a fronte, invece, di un calo dei prezzi delle produzioni di stalla. Per la Regione – conclude rimane obiettivo fondamentale garantire il mantenimento e lo sviluppo del patrimonio animale della Toscana e attraverso questo accrescere e diversificare la base produttiva in una prospettiva di sviluppo rurale sostenibile”.

Le ulteriori risorse saranno trasferite ad Artea, che assumerà il ruolo di organismo pagatore. Il bando resterà aperto fino al 29 dicembre.