Alla chiesa di San Francesco di Paola a Firenze si omaggia Giacomo Puccini: i dettagli del concerto

Per giovedì 5 settembre è in programma presso la chiesa di San Francesco di Paola di Firenze alle ore 18 il concerto Omaggio a Giacomo Puccini.

Il concerto in questione celebra i cento anni dalla morte del compositore ed è una produzione concertistica per tre fisarmoniche e orchestra d’archi che sarà realizzata nella Chiesa di San Francesco di Paola, la meravigliosa e meno conosciuta Chiesa fiorentina situata ai piedi di Bellosguardo, nella zona dell’Oltrarno.

L’orchestra ospite del GAMO sarà l’Orchestra Regionale Filarmonia Veneta, che sarà diretta da Francesco Gesualdi. In programma musiche ispirate all’esperienza artistica del grande compositore lucchese, di autori tra i quali il giovane e pluripremiato compositore trentino Eddy Serafini, il poliedrico compositore veneto Lorenzo Fattambrini, che ha scritto per il concerto GAMO una sua parafrasi da Suor Angelica di Giacomo Puccini.

A queste musiche in programma, dedicate al centenario pucciniano, sono state abbinate musiche di Ennio Morricone (una composizione per due fisarmoniche e orchestra d’archi di Ennio Morricone), Arvo Pärt (una versione per orchestra della celebre composizione “Fratres”), W.A.Mozart (l’Andante in Do M per flauto e orchestra) G. Verdi (la Fantasia, op. 93 per flauto solo di Raffaello Galli tratta dalla Messa da Requiem di Giuseppe Verdi, eseguita dal noto flautista Roberto Fabbricianbi, esecuzione che avverrà a 150 anni dalla prima esecuzione del Requiem verdiano).