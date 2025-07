All Stars Arezzo ha festeggiato due medaglie ai Play The Games 2025

Due medaglie per All Stars Arezzo Onlus ai Play The Game 2025. Un gruppo di atleti aretini ha gareggiato a Colleferro nella più importante manifestazione interregionale del circuito Special Olympics e, a confronto con avversari da tutta la penisola, si è messo alla prova nelle competizioni di bocce e pallavolo unificata, tornando a vivere un’emozionante esperienza di inclusione, incontro, autonomia e valorizzazione delle capacità individuali. I Play The Games, infatti, hanno visto atleti con disabilità e atleti senza disabilità condividere il campo con l’obiettivo di dar seguito a un percorso di affermazione del diritto al gioco e allo sport per tutti che nel 2002 ha portato alla nascita di All Stars Arezzo Onlus all’interno dell’Istituto “Madre della Divina Provvidenza” dei Padri Passionisti di Agazzi.

I migliori risultati sono arrivati nelle bocce dove, per la prima volta, è stata prevista una competizione con terne unificate con due atleti Special Olympics e un atleta partner. All Stars Arezzo Onlus, accompagnato dal tecnico Michele Amatucci, ha schierato due squadre che sono entrambe riuscite a salire sul podio: la soddisfazione di festeggiare l’oro è stata vissuta da Silvano Cimosi, Franca Innocenti e Agei Donnini, ma positiva è stata anche la prova di Mario Masobelli, Carlo Caldarelli e Lara Venturini che sono riusciti a centrare la medaglia di bronzo. Un rinnovamento ha riguardato la formazione di pallavolo unificata che, guidata da Claudia Del Tongo e Sara Riccardi, ha fatto affidamento anche su ragazzi e ragazze alle prime esperienze in una competizione ufficiale, meritando il terzo posto nel girone divisioning di maggior difficoltà alle spalle del team locale Crescendo Insieme di Colleferro e della Eunike di Albissola Superiore. «I Play The Games – commenta Claudia Del Tongo, presidente di All Stars Arezzo Onlus, – sono sempre un appuntamento capace di regalare forti emozioni perché mettono al centro la persona, le sue abilità e la sua voglia di partecipare, in un contesto di confronto, crescita e condivisione».