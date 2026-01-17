Addio a Rocco Commisso, si è spento a 76 anni il presidente della Fiorentina

È morto Rocco Commisso, presidente e proprietario dell’ACF Fiorentina, all’età di 76 anni. L’imprenditore italoamericano si è spento oggi, 17 gennaio 2026, dopo un lungo periodo di cure.

L’annuncio ufficiale della scomparsa è stato dato sia dalla Fiorentina che dalla sua azienda, Mediacom Communications , con un comunicato congiunto. La notizia ha scosso il mondo del calcio italiano e internazionale. Commisso, nato in Calabria, emigrò negli Stati Uniti da giovane e costruì un impero nel settore delle telecomunicazioni.

L’eredità alla Fiorentina

Commisso ha assunto la proprietà del club viola nel 2019, diventando rapidamente una figura centrale e discussa nel panorama della Serie A. Tra i suoi lasciti più significativi c’è la realizzazione del Viola Park, un centro sportivo all’avanguardia che riunisce tutte le squadre, dai bambini alla prima squadra.

La Lega Serie A ha espresso il proprio cordoglio, stringendosi attorno alla famiglia Commisso e alla società.