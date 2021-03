A1 Panoramica: chiusure dalle 10:00 di oggi alle 18:00 di giovedì 18 marzo

La Direzione di Tronco di Firenze di Autostrade per l’Italia comunica che sulla A1 Milano-Napoli Panoramica sono programmate chiusure dalle 10:00 di lunedì 15 marzo alle 18:00 di giovedì 18 marzo, dei tratti compresi tra l’allacciamento con la A1 Direttissima e Rioveggio verso Bologna e da Rioveggio a “Località Aglio” in direzione di Firenze. Saranno pertanto chiuse le stazioni di Roncobilaccio e di Pian del Voglio, in entrata e in uscita; inoltre, la stazione di Rioveggio sarà chiusa in entrata e in uscita, per chi è diretto e per chi proviene da Firenze.

Resta in ogni caso garantito il collegamento tra Bologna e Firenze attraverso la A1 Direttissima, mentre per l’ingresso sulla A1 Panoramica in direzione di Bologna, si potrà percorrere la A1 Direttissima, uscire alla stazione di Badia e rientrare a Pian del Voglio.

Sulla tratta, infatti, sono in corso lavori di ispezione e manutenzione delle gallerie, secondo quanto previsto dalle linee di indirizzo del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili sulle specifiche infrastrutture. Le attività comportano ispezioni approfondite eseguite da specializzate società esterne di ingegneria e con l’utilizzo di tecnologie avanzate come laser scanner e georadar. Si tratta di modalità di ispezione che seguono gli standard di controllo introdotti sulle gallerie in cooperazione con il dicastero e in adeguamento ai migliori protocolli internazionali.

La chiusura temporanea sino a Rioveggio si rende necessaria per portare avanti il piano di ispezioni anche nelle gallerie del tratto e consente di effettuare in contemporanea attività di manutenzione ordinaria della pavimentazione stradale e del viadotto Aglio, massimizzando così il piano di lavori in assenza di traffico.

Per organizzare al meglio gli interventi, è in corso un’interlocuzione con gli enti territoriali al fine di ottimizzare l’organizzazione delle chiusure necessarie a condurre le rigorose e improrogabili attività di controllo e manutenzione dei fornici, da completare prima di un possibile aumento dei volumi di traffico nei mesi estivi. Per un aggiornamento sul tema è stata fissata una nuova riunione con le istituzioni coinvolte per mercoledì 17 marzo.

Costanti aggiornamenti sulla situazione della viabilità e sui percorsi alternativi sono diramati tramite i collegamenti “My Way” in onda su Sky Meteo24 (canale 502 Sky), su Sky TG24 (canali 100 e 500 Sky e canale 50 del digitale terrestre), su La7 e La7d (canale 7 e 29 del digitale terrestre) e sui seguenti canali: sulla App My Way scaricabile gratuitamente dagli store di Android e Apple, sul sito autostrade.it, su RTL 102.5, su Isoradio 103.3 FM, attraverso i pannelli a messaggio variabile e sul network TV Infomoving in area di servizio. Per ulteriori informazioni si consiglia di chiamare il call center Autostrade al numero 840.04.21.21, attivo 24 ore su 24.