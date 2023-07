58^ Coppa Città di Lucca: iscrizioni prorogate a lunedì 17 luglio

Ci sarà tempo fino alla mezzanotte di lunedì 17 luglio per aderire alla 58^ Coppa Città di Lucca, quinto appuntamento della Coppa Rally di Zona 6 in programma sabato 22 e domenica 23 luglio. L’evento, promosso da Automobile Club Lucca in co-organizzazione con Maremmacorse 2.0 e con il supporto di New Lucca Corse, coinvolgerà la provincia chiamando all’agonismo gli interpreti del panorama nazionale sull’asfalto delle prove speciali “San Rocco”, “Tereglio” e “Boveglio”, ripetute nell’intera giornata di domenica fino al raggiungimento di sessantadue chilometri ed ottocento metri, sotto osservazione cronometrica.

Grande, il fermento riscontrato dagli organizzatori a poco meno di due settimane dalla partenza di una gara che assumerà toni marcati nelle evoluzioni del Premio Rally Automobile Club Lucca, serie provinciale che – fin dalla sua prima edizione – si è posta come obiettivo la valorizzazione dell’attività sportiva dei conduttori in possesso di licenza rilasciata dall’automobile club locale.

Informazioni disponibili sul sito ufficiale della manifestazione, all’indirizzo https://www.coppacittadilucca.it