50 anni da ribelle, Loredana Bertè al Musart Festival di Firenze

“Credevate che i festeggiamenti per i miei 50 anni di carriera fossero finiti? La festa continua anche nel 2025 con un nuovissimo tour: libero, sincero, ribelle come sono sempre stata”. Lunedì 21 luglio Loredana Bertè porta al Musart Festival Firenze in programma al Parco Mediceo di Pratolino tutto il suo mondo, la sua spregiudicatezza, il desiderio di ribellarsi ai pregiudizi e preconcetti. E ovviamente la musica, che è sempre stata la sua salvezza.

I biglietti – posti numerati da 40,25 a 69,75 euro – sono in prevendita sul sito ufficiale www.musartfestival.it, su www.ticketone.it e nei punti Boxoffice Toscana www.boxofficetoscana.it/punti-vendita. Disponibile anche la formula Gold Package che, al biglietto di primo settore, aggiunge catering con buffet e, prima dello spettacolo, visite guidate al Parco Mediceo. Su www.ticketone.it si possono acquistare inoltre i posti auto/moto nei parcheggi temporanei allestiti in prossimità del parco e collegati con bus navette.

Dopo un 2024 ricco di successi tra musica e tv, con l’uscita di Pazza – Premio della Critica Mia Martini a Sanremo (il Premio a cui aspirava di più) e diventato da subito un classico della sua discografia, l’artista torna live da maggio con “50 DA RIBELLE” – TOUR 2025, manifesto di una grande carriera.

Attualmente Loredana Bertè è impegnata in vari progetti per celebrare questi incredibili cinque decenni di storia artistica, tra cui la registrazione del nuovo album d’inediti e tante altre sorprese che verranno. Ma non rinuncia ad un tour con date in location particolari ed esclusive.

In ogni concerto riempie la scena donando tutta sé stessa, a livello vocale e di interprete, con un repertorio che va da “Sei bellissima” a “Folle città”, passando per “Il mare d’inverno”, “Dedicato”, “Non sono una signora” e “E la luna bussò”. In scaletta non mancano gli ultimi successi come “Cosa ti aspetti da me”, “Figlia di…”, “Non ti dico no”, “Pazza” per uno show che riesce ad unire le generazioni.

Uno scrigno ricco di canzoni memorabili, immagini del passato, suoni del presente, visual e voglia di futuro per quella bambina che voleva essere regina, e nel suo personalissimo modo lo è sicuramente diventata. Sul palco è accompagnata dalla sua inseparabile e potente super band Bandabertè.

Nella setlist anche il nuovissimo singolo “Una stupida scusa” (uscito lo scorso maggio e in rotazione in tutte le radio) che segna il ritorno con i Boomdabash dopo “Non ti dico no”, certificato doppio Disco di Platino e diventato il brano più trasmesso dalle radio nel 2018.

“Nelle notti d’estate in cui Giove bacia Venere lasciatevi sedurre da questa canzone in cui la mia voce ritrova il sound dei miei amici Boomdabash e del mio amato reggae. Un mix ancora una volta vincente che si muove tra malinconia e desiderio, con un’immagine particolare e intensa della luna che balla riflessa sulle onde del mare” – racconta Loredana Bertè.

“Una stupida scusa” è un brano che non vuole solo far ballare, ma anche e soprattutto emozionare, arrivando al cuore degli ascoltatori.

Loredana Bertè regina della scena musicale con oltre 15 milioni di copie di dischi venduti ha attraversato cinque decenni di musica con la sua presenza carismatica e la sua voce potente. Ha saputo spaziare tra vari generi, dimostrando una versatilità unica e una capacità innata di trasmettere emozioni attraverso le sue canzoni.

Musart Festival Firenze continuerà, sempre al Parco di Pratolino, con i concerti di Roberto Vecchioni (23 luglio), Gatti Mézzi (24 luglio) e Manu Chao (26 luglio). Chiuderà il concerto all’alba del pianista Alessandro Galati, domenica 27 luglio (ore 4,45), nel Cortile degli Uomini dell’Istituto degli Innocenti, in piazza della Santissima Annunziata, a pochi passi dal Duomo di Firenze. Info e prevendite su www.musartfestival.it.

VIABILITÀ, NAVETTE, PARCHEGGI: COME RAGGIUNGERE IL PARCO DI PRATOLINO – A chi viene in auto e moto si ricorda che il tratto di via Bolognese all’incrocio con via Salviati è chiuso per lavori. Sul sito www.musartfestival.it sono disponibili QR code e link con itinerari alternativi per raggiungere Pratolino, a seconda che si provenga dalle aree centro, nord e sud di Firenze e dall’autostrada.

Al Parco di Pratolino e nelle aree adiacenti sono stati allestiti parcheggi temporanei, collegati con navette di Autolinee Toscane. Si possono acquistare i posti auto e moto su www.ticketone.it.

In occasione dei concerti di Giovanni Allevi (19 luglio) e Manu Chao (26 luglio), saranno in funzione treni speciali da Firenze Campo Marte a Vaglia e ritorno, con navetta gratuita da/per il parco.

Per chi lo desidera, saranno disponibili inoltre navette elettriche per portare il pubblico dall’ingresso del parco all’area concerto.

VISITE AL PARCO E CONCERTI AL TRAMONTO – Prima degli spettacoli si potranno visitare, seguendo un percorso studiato e coordinato da guide turistiche, gli angoli più suggestivi del parco, a partire dal Colosso dell’Appennino, l’opera del Giambologna per la quale il Parco è conosciuto. Sempre al Parco Mediceo, al tramonto, spazio alle giovani band Progetto Crescendo Musica Toscana della Filarmonica Vincenzo Bellini, con la direzione artistica di Luca Marino. I loro repertori spaziano dalla classica al jazz, al funky, al folk e allo swing.

Giunto alla decima edizione, Musart Festival è prodotto da associazione Musart. Main supporter Fondazione CR Firenze. Con il contributo di Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze, Unione Montana dei Comuni del Mugello, Comune di Vaglia. In collaborazione con Toscana Promozione Turistica e at – autolinee toscane. Con il sostegno di Publiacqua, Chianti Banca, Unicoop Firenze, Findomestic, Sammontana, Cantina Vignaioli del Morellino di Scansano e Prinz. La direzione artistica è a cura di Stefano Senardi.