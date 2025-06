Lucca, dai lupi alle erbe spontanee il Festival del Bosco racconta le risorse della natura

Erbe selvatiche, lupi, immersioni in foresta e laboratori didattici su arte ed ecologia. La seconda giornata del Festival del Bosco del Compitese e Monte Pisano, domenica 22 giugno, è dedicata alle risorse della natura. Per questo, a Pieve e Sant’Andrea di Compito (Capannori), sono in programma anche due passeggiate etnobotaniche con l’agronomo Maurizio Gioli (al mattino) e con il naturopata, esperto di etnomedicina ed etnobotanica, Marco Pardini (nel pomeriggio). Conclusa la passeggiata, Pardini presenterà il libro (“Cercami nella pioggia. La ballata dei semi dormienti” (Pacini Fazzi editore), ultimo capitolo della sua trilogia erboristica. Durante la presentazioni ci saranno interventi musicali del gruppo “Gramigna sui muri”.

Il Festival è organizzato dal Centro Culturale Compitese, con il patrocinio del Comune di Capannori e in collaborazione con decine di realtà locali e nazionali. Dopo la prima giornata dedicata a Bruno Munari, domenica prossima è la volta delle risorse del bosco. In questo contesto s’inserisce quindi il dialogo “Imparare dai lupi”: gli scrittori Sergio Peter (“Altavìa”, ed. Il Saggiatore) e Andrea Cassini (“I diari del lupo”, ed. Nottetempo) presenteranno i loro libri. Il percorso alla scoperta delle ricchezze della natura passerà anche dall’immersione in foresta (con Federica Pisani, life&nature coach), dal laboratorio di pittura per bambini che lavoreranno su alberi e foglie (con l’artista Elisa Fiumalbi), dai mestieri di una volta (con l’arte dell’intreccio), dalla visita all’Antica Chiusa Borrini (prima piantagione italiana di tè), dal laboratorio di cianotipia (con l’illustratrice e visual designer Irene Scanavacca) e dal viaggio nel micromondo degli insetti (con il naturalista Michele Bertoncini). Il tema della giornata sarà declinato anche in tre diversi laboratori didattici curati dal collettivo XTerra: “La chimica dei colori”, “Quando la biodiversità è di casa” e infine il laboratorio di zoologia “Artropodi”.

Ci saranno momenti dedicati al benessere (lo yoga con Romina Brugioni e la meditazione col maestro Loriano Belluomini) e alla cultura con le letture per bambini (“Lucio senza il blu”, con la scrittrice Sara Piazza) e il “Silent reading party nel Camelieto” per una lettura immersiva in natura e senza cellulari (entrambi gli eventi sono realizzati in collaborazione con la libreria “Bella Storia” di Porcari). Due le mostre visitabili: le sculture munariane dell’artista Andrea Forges Davanzati (“Costruire un albero”) e la collettiva “Natura e paesaggi, la bellezza intorno” del Gruppo Fotografico Compitese.

Gli amanti del trekking potranno invece partecipare alla camminata lungo l’anello dello Scoglio di Baccalà insieme all’alpinista Andrea Lanfri. L’appuntamento, che si concluderà con aperitivo condiviso al Centro Culturale Compitese, rientra nell’ambito del progetto “ItalyTour2025” patrocinato tra gli altri dal Club Alpino Italiano e dal Coni. Tra le altre attività in programma ci sarà il laboratorio di burattini (con Adriana Lucchesini, associazione Manidoro), il laboratorio di lettura-natura a cura di Ibac (Il bambino al centro) e lo spettacolo teatrale animato “La fola di Pochettino, il bambino del fico e l’Orco Pancione” (a cura del Gruppo Verdifole e della compagnia “Le Tre Melarance”).

La giornata sarà chiusa dal mini-musical per tutta la famiglia con i personaggi Disney (“Frozen, festa ad Arendelle”, ore 21) con la compagnia teatrale Sottosopra. I personaggi resteranno a disposizione per foto con i bambini. Lo spettacolo sarà aperto dal gruppo musicale “Gramigna sui muri”.

Il Festival del Bosco, che si concluderà domenica 29 giugno con una giornata dedicata ai fumetti e alla comunicazione visiva, propone stand gastronomici sia a pranzo sia a cena con cibo locale (grigliata, piatti vegetariani, panini gourmet, degustazione di vini).

Tutti gli appuntamenti pubblici sono a ingresso gratuito. Per alcune attività esperienziali (trekking e laboratori) esiste una quota di partecipazione ed è consigliabile registrarsi. Programma completo e scheda d’iscrizione sono consultabili sul sito camelielucchesia.it e sui social (@cc.compitese).