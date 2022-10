Whirlpool, Fabiani a Siena: “Questa è la marcia per la verità”

Quando il variopinto corteo Whirlpool sfocia in piazza del Campo, Siena è talmente bella da levare il fiato.

Ma non una sola voce di quei cori viene meno: l’inno di Siena rimbomba per i veicoli del centro e inonda la piazza. La voce degli operai che Valerio Fabiani, consigliere di Eugenio Giani per lavoro e crisi aziendali, abbraccia dal palco riconoscendo a tutti ‘Il diritto alla verità:

“non è tollerabile – scandisce – che la multinazionale diserti il tavolo Mise e noi, come voi, non arretriamo. Oggi inizia un un percorso che dovrà fare luce sulle reali intenzioni dell’azienda e sul futuro degli stabilimenti italiani ed europei”.

Con Fabiani il sindaco Luigi De Mossi, il presidente della Provincia, Davide Mussagli, e i rappresentati delle organizzazioni sindacali. E naturalmente le Rsu di Whirlpool, accolte anche in consiglio comunale.

Sul tavolo il passaggio di consegne verso il nuovo Governo nazionale, che eredita dal precedente il dossier Whirlpool.