Vino, la nuova guida Ais Eccellenza di Toscana presentata a Vinitaly

Nasce e debutta sul prestigioso palcoscenico del 55° Vinitaly “Eccellenza di Toscana”, la nuova guida targata AIS Toscana interamente ed esclusivamente dedicata al vino e ai produttori toscani. Un progetto ambizioso che vede schierati ai banchi d’assaggio e di valutazione i migliori sommelier degustatori di AIS Toscana e che ha l’obiettivo di rilevare ogni anno le migliori 300 aziende vitivinicole della Toscana. La presentazione ufficiale della pubblicazione che racchiude il meglio dei tesori enologici della regione si è tenuta oggi, 2 Aprile, nell’AIS Lounge al Padiglione 10 del Salone Internazionale dei Vini e dei Distillati, alla presenza – tra gli altri – del Presidente di AIS Toscana Cristiano Cini, del Direttore Tecnico nonché responsabile per la Guida Eccellenza di Toscana Roberto Bellini e dell’editore della Guida, Matteo Parigi Bini.

“Nato alla fine del 2022 – ha spiegato il Presidente Cristiano Cini – il progetto è destinato a rappresentare un modo diverso di raccontare il vino della nostra regione. Tutti i vini sono descritti, seppur sinteticamente, con le note organolettiche e ognuno riporta il punteggio espresso in centesimi, infine per ogni vino è previsto un suggerimento di abbinamento gastronomico. La guida – ha aggiunto – segnala anche quali aziende dispongono di strutture ricettive, sia alberghiere sia di ristorazione, se producono olio o altri prodotti agroalimentari, e se offrono servizi aggiuntivi come wine experience e degustazioni”.

Il progetto attuale, frutto del lavoro dei team dei degustatori e dei redattori che hanno prodotto la guida VITAE 2022, sarà però completamente ristrutturato nella prossima edizione, e vedrà il coinvolgimento – selezionato – di altri redattori/degustatori, al fine di creare un team professionalmente polivalente. Infatti, il progetto prevede di ampliare il numero delle aziende vitivinicole presenti in Guida, incentrando il racconto sulla valorizzazione di quegli areali che stanno proponendo vini innovativi, vini che hanno assorbito la loro storicità e stanno facendo germogliare nuova linfa nella toscanità del vino.

“Il futuro di questa Guida – ha commentato Roberto Bellini – è di far cogliere il senso di un’Eccellenza Toscana che oltrepassa il vino, che resta pur sempre la nostra ‘eccellenza’, il nostro cuore, e si amplierà nell’informare il lettore dei luoghi in cui potrà trovare i sommelier attivi nella ristorazione, nelle enoteche, nell’hôtellerie, nei wine-bar. A lato di questo progetto si prospettano anche eventi di wine-tasting targati Eccellenza di Toscana, in modo da attivare un appeal che superi i confini regionali; per questo motivo la Guida sarà disponibile anche nelle librerie perché è stata studiata per interessare anche il turista, non solo il sommelier, lo specialista e il produttore”.

Edita da Gruppo Editoriale, la pubblicazione si caratterizza e si fa apprezzare per il formato maneggevole, l’essenzialità grafica, l’immediatezza dei concetti, la facilità di consultazione e lettura, la verve sommelieristica, spigliata e briosa dei sommelier toscani. In questa edizione sono presenti oltre trecento aziende vitivinicole, tutte eccellenti interpreti della loro territorialità, a loro vanno i ringraziamenti per aver condiviso quest’idea, perché siamo convinti che unire le differenti dimensioni del fare e dell’essere vino non può che rappresentare un punto di eccellenza per tutti.

“Questa guida nasce da una stretta collaborazione tra Gruppo Editoriale e AIS Toscana che dura da oltre 15 anni – dichiara l’editore del Gruppo Editoriale Matteo Parigi Bini –. Ma Eccellenza di Toscana è l’inizio di un nuovo corso nel quale potremo raccontare la nostra Regione da veri insider non solo nel mondo del vino ma anche del gusto, della tradizione e dell’ospitalità”. La nuova guida dedicata ai migliori produttori vitivinicoli della Regione è un unicum nel suo genere, dove si possono trovare più di 1.400 etichette recensite e classificate con punteggio numerico e 350 cantine complete di informazioni su ristorazione, accoglienza, wine experience e degustazioni. Un racconto inedito della Toscana e della sua vocazione al vino in 400 pagine, firmate dai migliori sommelier AIS.