VINO – Alla Milano Wine Week torna il battello per degustare Chianti

Torna, dopo il grande successo dello scorso anno, il Chianti Lovers Boat, il battello che navigherà sul Naviglio Grande di Milano, proponendo degustazioni, abbinamenti gastronomici e seminari a tema Chianti, in occasione della Milano Wine Week 2022. La quinta edizione della manifestazione milanese è in programma dall’8 al 16 ottobre e coinvolgerà pubblico e operatori in un ricco programma di iniziative.

Tra queste tornano gli eventi targati Chianti, già molto amati dal pubblico della Milano Wine Week. Il battello Chianti Lovers Boat sul Naviglio propone (previo acquisto di biglietto) una serie di degustazioni dedicate alla denominazione con catering allestito a bordo durante un tour sul Naviglio Grande e Darsena milanese. A questo si aggiunge il tradizionale quartiere a tema, il “Chianti Lovers District”: per tutta la durata della manifestazione il quartiere dei Navigli sarà brandizzato Chianti con decine tra ristoranti, wine bar e cocktail bar che proporranno serate tematiche dedicate al meglio della denominazione.

Aziende e operatori di tutto il mondo sono invece attesi al programma di eventi business. Parallelamente alle iniziative per il grande pubblico, il Wine Ambassador Luca Alves terrà delle masterclass per operatori di settore: un evento dedicato al Vin Santo del Chianti Doc in presenza a Milano e in collegamento live con Shenzen e Hong Kong, ed un secondo speciale appuntamento del nuovo format consortile “Chianti&Cinema” (già varato negli States), stavolta nella sola Milano e dedicate al pubblico di operatori presente.

“Siamo molto orgogliosi ed emozionati di tornare alla Milano Wine Week con un programma di iniziative così ricco – afferma Giovanni Busi, presidente del Consorzio Vino Chianti .- Vogliamo portare in città l’eccellenza dei nostri vini e i nostri migliori format: dal Chianti Lovers Boat alle masterclass per gli operatori, fino alla magia della “Chianti&Cinema Experience”. Dopo il difficile periodo del Covid che ha congelato le attività di promozione in presenza, la Milano Wine Week 2022 rappresenta per il Consorzio Vino Chianti un’importante occasione di ripartenza che sfrutteremo al meglio”.