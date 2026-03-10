Vinitaly and The City 2026, Verona si accende con la kermesse dedicata ai winelover
Dal 10 al 12 aprile, il cuore della città scaligera torna a battere al ritmo del vino. Tra le novità di quest’anno: l’ingresso in Arena, un forte focus sull'enoturismo e il coinvolgimento diretto delle cantine della Valpolicella
Verona si prepara ad accogliere Vinitaly and The City, il fuori salone che trasforma il centro storico in un mosaico di cultura, degustazioni e intrattenimento. Per tre giorni, la città Patrimonio UNESCO ospiterà un palinsesto ricchissimo: dai wine talk ai tasting, dalle masterclass letterarie alle serate danzanti.
L’evoluzione: enoturismo e territorio
L’edizione 2026 segna una svolta strategica verso l’enoturismo. Come sottolineato dal presidente di Veronafiere, Federico Bricolo, il format si espande oltre i confini urbani: “Abbiamo potenziato l’offerta coinvolgendo numerose cantine del territorio con attività che proseguiranno anche dopo l’evento principale”. Un modello “pilota” che punta a valorizzare l’esperienza diretta in vigna.
Il percorso si snoda tra le piazze più iconiche di Verona:
- sotto la Loggia di Fra’ Giocondo protagonista la Grande Enoteca del Consorzio Doc Delle Venezie, mentre la Loggia Antica sarà il tempio della Mixology.
- Cortile Mercato Vecchio: Ospiterà i Wine Talk di Sissi Baratella e le eccellenze di Calabria e Sardegna.
- Cortile del Tribunale: Spazio ai sapori di Abruzzo, Campania e Molise, con la selezione firmata Gambero Rosso.
- Torre dei Lamberti: Tornano i brindisi ad alta quota (84 metri) con il Consorzio Vini d’Abruzzo.
- Strada del Vino Valpolicella: dal 13 aprile al 3 maggio, 15 cantine d’eccellenza apriranno le porte agli appassionati per un programma di degustazioni diffuse.
L’inaugurazione ufficiale è prevista per venerdì 10 aprile alle ore 18:00 con un brindisi a base di Pinot Grigio Doc delle Venezie, official wine dell’evento.
Orari: venerdì (18-23), sabato e domenica (15-23).
Biglietti: carnet degustazione a 18€ se acquistati online entro il 9 aprile. Durante l’evento il prezzo sarà di 22€ (online o presso le casse di Piazza dei Signori).
Vinitaly and the City è organizzato da Veronafiere in collaborazione con il Comune di Verona, Provincia di Verona e Fondazione Cariverona.