VIAREGGIO – SS1 Aurelia chiusa causa danneggiamento di un cavalcavia da parte di un mezzo pesante

La strada statale 1 “Via Aurelia” è provvisoriamente chiusa in entrambe le direzioni tra lo svincolo di Viareggio Sud e la rotatoria di Viareggio. Il traffico è deviato sulla viabilità comunale con indicazioni sul posto.

La chiusura si è resa necessaria intorno alle 00:30 di questa notte, dopo che un trasporto eccezionale, non autorizzato per quel tratto, ha impattato il cavalcavia della viabilità comunale (via del D. Brentino) che sovrappassa la statale al chilometro 356,616.

Dai primi rilievi eseguiti dai tecnici Anas durante la notte e nelle prime ore di questa mattina sono stati riscontrati danni strutturali rilevanti all’impalcato, che ha subito una traslazione di oltre 20 centimetri.

Nel corso della giornata proseguiranno le verifiche tecniche sull’opera danneggiata, al fine di stabilire gli interventi necessari alla riapertura.