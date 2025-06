Viareggio, conto alla rovescia per il 2025 European Championship Star Class

Mancano ormai pochissimi giorni al 2025 European Championship Star Class: con la cerimonia di apertura prevista martedì 10 giugno alle ore 19, accompagnata dalla banda musicale della Marina Militare di La Spezia, prenderà, infatti, ufficialmente il via il Campionato Europeo che, organizzato sino a domenica 14 da Club Nautico Versilia e Società Velica Viareggina, sotto l’egida della Fiv, con l’ISCYRA –International Star Class Yacht Racing Association– e il Coni, il patrocinio del Comune di Viareggio e i title sponsor G&B Ropes, Slam Telemar e Ctn, vedrà gli equipaggi più titolati della Vela internazionale ritornare a Viareggio che già in passato aveva ospitato indimenticabili Campionati di questa Classe e che è sede di una delle più numerose Flotte Star di tutto il mondo.

L’Europeo organizzato a Viareggio nel 2010 con ben 132 imbarcazioni di 18 nazioni differenti ha, infatti, rappresentato il record assoluto di partecipazione ad un evento di questa Classe, mai eguagliato ancor oggi; nel 2017, invece, Viareggio aveva ospitato lo Star Eastern Hemisphere Championship con una settantina di titolati equipaggi di quindici Nazioni e nel ’23 il Campionato Italiano.

Viareggio, Perla della Versilia e Forte dei Marmi. I Presidenti CNV Roberto Brunetti e SVV Paolo Insom, il vice presidente ISCYRA Diego Negri, il Segretario del XIV Distretto (District Secretary) Massimo Canali, l'Assistant District Secretary Silvio Dell'Innocenti e il Direttore Sportivo CNV Scacciati hanno lavorato in sinergia già da diversi mesi per garantire la massima assistenza e accoglienza, sia in mare che a terra, con l'obiettivo di rendere indimenticabile il soggiorno in Versilia e la partecipazione al 2025 European Championship Star Class ( Gli elementi per rendere adrenaliniche anche queste giornate ci sono tutti: sette regate di altissimo livello tecnico (prima partenza mercoledì 11 alle ore 13, dopo lo Skippers Meeting delle ore 10.45 al CNV), la presenza di grandi nomi e protagonisti della Vela, un campo di gara considerato ottimale dalla Classe sulla quale si cimentano i migliori velisti di tutti i tempi, numerosi eventi collaterali e una coinvolgente cerimonia di chiusura nel Villaggio Regata, un'esclusiva cena di gala, la collaudata ospitalità e organizzazione dei due sodalizi che si avvarranno anche della collaborazione di iCare Viareggio Porto 2020, Navigo scarl, Autorità Portuale Regionale Toscana, Marina Militare, Capitaneria di Porto di Viareggio, Regione Toscana, Provincia di Lucca, Ufficio Dogane, Ambito Turistico della Versilia, Fondazione Banca del Monte di Lucca, LNI Viareggio, Comitato Circoli Velici Versiliesi, Panathlon, Marevivo, Pamgel, Vannucci Piante e delle Flotte ospitanti –. https://euro.starchampionships.org/

“La Classe Star è entusiasta di tornare a Viareggio per il Campionato Europeo 2025.- ha commentato il Presidente della Classe Internazionale Paul Cayard –Viareggio è una delle sedi storiche della Star in Europa, avendo ospitato numerosi campionati continentali, oltre al Trofeo E. Benetti, un classico annuale. Le leggere brezze termiche rappresentano una sfida per i concorrenti, e il fascino di questa storica città di villeggiatura italiana rende Viareggio un luogo ideale per regatare con le Star”.

Il prestigioso appuntamento riservato alla Classe Star sarà anche il primo dei numerosi eventi di Viareggio Yachting Destination Events, la coinvolgente kermesse di sport, cultura, tradizione, innovazione e sostenibilità supportata dal main partner iCare Viareggio Porto 2020 e dal Comune di Viareggio che dal 9 al 28 giugno, vedrà la città viareggina grande protagonista.

Appuntamento quindi, martedì 10 giugno alle ore 19, con l’Opening Ceremony del 2025 European Championship Star Class.