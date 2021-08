VERSILIA – L’app Winelivery consegna bottiglie alla temperatura ideale in meno di 30 minuti

Winelivery, l’App per bere! stupisce con un’apertura estiva nella splendida Versilia offrendo il suo servizio di consegna premium di Vini, Birre e Drink in meno di 30 minuti, alla temperatura ideale, da Viareggio a Forte dei Marmi passando per tutto il Lido di Camaiore.

Una zona giovane e sempre di tendenza, proprio come l’italianissima app che consegna drink, sbarcata in questa estate dove tra un tuffo e un bagno di sole vengono ancora premiati i brindisi nella sicurezza delle proprie case vacanza!

Un’immersione in un catalogo con centinaia di etichette pronte per essere consegnate, stappate e godute senza doversi alzare da tavola! L’app di Winelivery non solo offre il servizio di consegna a domicilio ma una vera esperienza da enoteca: attraverso un sofisticato sistema di algoritmi è di fatto in grado di suggerire la bottiglia perfetta per ogni occasione.

La selezione dei prodotto offerti nella zona della Versilia è stata studiata nel dettaglio andando a carpire quali fossero i gusti dei Versiliesi ma anche dei vacanzieri. Per soddisfare tutti i palati, i sommelier di Winelivery prima di ogni nuova apertura approfondiscono le preferenze della nuova città, lavoro che viene poi svolto con costanza nel tempo in maniera da offrire ad ogni calice il corretto contenuto: dal Chianti al Bolgheri alle varie espressioni del Sangiovese, ma senza tralasciare le amate bolle sia italiane che francesi pronte per farsi stappare nelle migliori occasioni.

I protagonisti di questa iniziativa sono quindi tutti coloro che vogliono gustarsi un buon bicchiere di vino, o il proprio drink preferito senza doversi scomodare da casa, ma anche la coppia di imprenditori di Viareggio che ha deciso di portare il servizio nella propria zona: “Siamo amici da una vita e con la passione per il Buon Bere” affermano i due imprenditori Leonardo Benedusi e Michael Nappi, “Winelivery Versilia è ora una realtà grazie ad un’infausta serata quando, durante una cena con 7 amici, siamo rimasti senza vino e, con l’ora tarda, i negozi dove poter acquistare erano ovviamente chiusi. Abbiamo sperato che ci fosse un’enoteca o un locale che facesse consegne a domicilio di bottiglie nel giro di poco tempo, ma purtroppo non c’era. Dalle ricerche siamo venuti a conoscenza dell’esistenza di Winelivery e abbiamo deciso di portare il servizio anche nella nostra Viareggio e, perché no, anche in tutta la Versilia offrendo ai nostri concittadini, ma anche ai turisti, un nuovo e comodo modo per poter brindare in qualsiasi momento senza doversi scomodare!”

Quest’app è un vero e proprio “salva serate” o salva brindisi, arrivando proprio ovunque: sia in spiaggia che al porto, per non farvi salpare senza del buon vino. Ma non solo, con Winelivery è possibile far recapitare anche regali all’ultimo minuto, direttamente al festeggiato con tanto di bigliettino di auguri personalizzato.

Per un’esperienza a 360° nel mondo del vino, Winelivery non offre solamente la consegna a domicilio ma anche la possibilità di prenotare delle visite direttamente in cantina, proponendo gite dalla Sicilia all’Alto adige, ovviamente passando per la grande Toscana vinicola. Le vacanze non sono solo mare e sole, ma anche un’occasione per scoprire il territorio che ci circonda: ecco quindi una opportunità a portata di dita per vivere una nuova esperienza con la possibilità di trovare le cantine più vicine da visitare.