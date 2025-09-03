Valtiberina, una nuova stagione di beach volley al via tra Sansepolcro e Arezzo

Una nuova stagione di beach volley al via tra Sansepolcro e Arezzo. Il mese di settembre sarà caratterizzato dalla ripartenza di tutte le attività della Beach Volley Valtiberina che, prima e unica società della provincia impegnata in questa disciplina su sabbia, sta vivendo una fase di forte crescita tra incremento degli atleti, consolidamento degli staff tecnici e progetti di crescita del settore giovanile.

Il movimento locale di beach volley è riuscito, in pochi anni, a riunire oltre centocinquanta “beacher” di diverse età che stanno condividendo un comune percorso sportivo all’insegna di passione, divertimento, formazione e socializzazione. Il primario obiettivo è ora di ampliare ulteriormente questo gruppo e, di conseguenza, la Beach Volley Valtiberina ha previsto un intero mese di open day ospitati nelle strutture coperte e riscaldate del PalaPiccini di Sansepolcro e della Chiassa Sporting Club di Arezzo dove ogni aspirante atleta potrà vivere un allenamento gratuito in cui conoscere la disciplina, confrontarsi con i tecnici e muovere i primi passi sulla sabbia. Le attività verranno svolte in gruppi maschili, femminili o misti di uomini e donne, a partire dai sedici anni di età per riuscire a dar vita anche a un vivaio solido e competitivo in cui i giovani possano crescere tecnicamente e caratterialmente per arrivare, in futuro, a rappresentare la società in tornei e campionati nazionali. Lo sviluppo delle attività è sostenuto da un parallelo investimento per l’inserimento e la formazione di nuovi tecnici con il gruppo consolidato formato da Alberto Acquisti, Andrea Berghi, Stefano Ricci, Mirco Torelli, Stefania Betti e Stefano Celli che potrà fare affidamento sugli innesti a Sansepolcro di Francesco Duro e ad Arezzo di Matteo Cetarini, Chiara Morari e Viola Stecchi. Questo potenziamento del gruppo di allenatori permetterà di prevedere l’attivazione di corsi in più fasce orarie e di attivare ulteriori percorsi di promozione orientati, ad esempio, agli istituti scolastici del territorio per favorire la diffusione del beach volley tra gli studenti e stimolare la pratica sportiva. Per informazioni e iscrizioni agli open day è possibile scrivere a info@beachvolleyvaltiberina.it o chiamare i numeri 338/66.46.367 o 331/900.52.98. «Le emozioni dell’estate – spiega Acquisti, fondatore e presidente della Beach Volley Valtiberina, – proseguono per l’intero anno con il beach volley, uno sport adatto a tutte le età in cui ognuno può trovare il proprio percorso sportivo tra gioco di squadra, crescita tecnica, passione e divertimento».