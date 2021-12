VALDICHIANA – Sarteano, il paese dei presepi d’autore si illumina con i presepi delle contrade

Questo fine settimana è Natale e a Sarteano sono in programma altri appuntamenti con l’apertura anche dei presepi da parte delle cinque Contrade, l’arrivo di Babbo Natale e la tradizionale accensione della pira di legna in piazza. Tanti appuntamenti che fanno da cornice a “Sarteano Paese dei Presepi – L’arte nella natività”, la mostra itinerante con le duecento opere d’arte uniche, provenienti da ogni angolo dei cinque continenti, realizzate utilizzando le più diverse ed originali tecniche artistiche, della Collezione Bologni-Rappuoli. Tra gli appuntamenti, venerdì 24 dicembre, alle ore 17.00, in Piazza XXIV Giugno, per la gioia dei più piccoli e non solo, arriva “Babbo Natale sotto le logge” (evento a cura del Comitato Genitori Sarteano realizzato in collaborazione con Serena Mancini Associazione Sportiva Dilettantistica). A partire dalla Vigilia di Natale, fino al 6 gennaio 2022, arrivano anche i “Presepi delle Contrade” della “Giostra del Saracino”, nel centro storico ognuna delle cinque Contrade allestirà un proprio presepio e l’atmosfera del borgo-castello si farà “magica”. I cinque presepi delle Contrade sono visitabili: nella Contrada di San Bartolomeo in Corso Garibaldi; nella Contrada di San Martino in Piazza San Martino; nella Contrada di San Lorenzo in Corso Garibaldi, presso il Chiostro Cennini; nella Contrada Sant’Andrea in Via Ricasoli; nella Contrada Santissima Trinità in Piazza Bargagli. Poi, la sera del 24 dicembre, alle ore 22.00, in Piazza XXIV Giugno, sarà accesa la “Pira di Carlino e Alberto”, la pira di legna che scalderà tutti i presenti in piazza (a cura della Pro-Loco Sarteano).

Il “Presepio di Contrada” è una tradizione storica a Sarteano che, interrotta nel 1961, fu ripresa con vigore nel Natale del 1982 quando fu indetto un “Concorso dei Presepi di gruppo” e a mettersi all’opera, tra gli altri, furono, per la prima volta, anche le cinque Contrade di Sarteano che, con la loro inventiva e maestria, riuscirono a ideare e costruire ciascuna un proprio presepio. In quella prima edizione, di quasi quarant’anni fa, al Comitato coordinatore delle Contrade fu assegnato il primo ed unico premio e a ciascuna Contrada fu consegnato dal Vescovo dell’epoca (il 31 gennaio 1983) anche un diploma e medaglia – come risulta dalla storica rivista locale (il cui primo numero fu pubblicato il 12 dicembre 1969) «Montepiesi» (nome antico della montagna Monte Cetona – m.1148 s.l.m., sui contrafforti della quale si trova l’altipiano di Sarteano) pubblicata nel 1983.

I presepi delle Contrade sono aperti con i seguenti orari: venerdì 24 dicembre dalle 16 alle 19.30 e dalle 21.30 alle 24; sabato 25 e domenica 26 dicembre dalle 11 alle 13 e dalle 16 alle 19; venerdì 31 dicembre e sabato 1° gennaio dalle 16 alle 19; domenica 2 gennaio dalle 11 alle 13 e dalle 16 alle 19; mercoledì 5 gennaio dalle 16 alle 19; giovedì 6 gennaio dalle 11 alle 13 e dalle 16 alle 19.

Domenica 26 dicembre, alle ore 17,30, si aprirà il sipario del Teatro comunale degli Arrischianti con lo spettacolo “Doc – soffro di deficit da accudimento, ma non ho capito che cos’è” a cura della Compagnia Teatro Arrischianti, per la regia di Gabriele Valentini. Lo spettacolo sarà replicato sempre alle ore 17.30 domenica 2 gennaio 2022 e alle ore 21.15 mercoledì 29 e giovedì 30 dicembre. Per partecipazione agli spettacoli è obbligatoria la prenotazione e l’accesso al teatro è possibile dietro presentazione di Green Pass o certificato di tampone effettuato nelle 48 ore precedenti: è possibile prenotare al numero 393.5225730 (anche WhatsApp) o a prenotazioni@arrischianti.it.

Tra gli altri eventi che fanno da cornice al percorso museale dedicato alla natività “Sarteano Paese dei Presepi – L’arte nella natività” è possibile visitare fino al 6 gennaio il “Mercatino di sei zampe” dalle 16.00 alle 19.30 presso la Sede di SarteanoViva (Corso Garibaldi, 16) a cura dell’Associazione “Sei Zampe”, in collaborazione con SarteanoViva. La mostra itinerante dei Presepi dal Mondo, ad ingresso gratuito, visitabile anch’essa fino al 6 gennaio 2021, è aperta al pubblico coi i seguenti orari: dal martedì al venerdì dalle 16.00 alle 19.00, sabato, domenica e giovedì 6 gennaio dalle 9.30 alle 12.30 e dalle 16.00 alle 19.00 (chiuso il lunedì).

L’intero calendario degli appuntamenti è reperibile sul sito www.sarteanoliving.com. Per informazioni: 0578269204 oppure 3336186737.

Gli Appuntamenti dal 24 al 26 dicembre 2021 a Sarteano (Siena)

Venerdì 24 dicembre

ore 17.00 – Piazza XXIV Giugno

Babbo Natale sotto le logge

Comitato Genitori Sarteano

in collaborazione con Serena Mancini ASD

dalle 16.00 alle 19.30 e dalle 21.30 alle 24.00

Apertura Presepi delle Contrade

San Bartolomeo – Corso Garibaldi

San Martino – Piazza San Martino

San Lorenzo – C. Garibaldi c/o Chiostro Cennini

Sant’Andrea – Via Ricasoli

SS. Trinità – Piazza Bargagli

Orari e date di apertura dei presepi:

venerdì 24 dicembre

dalle 16.00 alle 19.30 e dalle 21.30 alle 24.00

sabato 25 dicembre

dalle 11.00 alle 13.00 e dalle 16.00 alle 19.00

domenica 26 dicembre

dalle 11.00 alle 13.00 e dalle 16.00 alle 19.00

venerdì 31 dicembre

dalle 16.00 alle 19.00

sabato 1 gennaio

dalle 16.00 alle 19.00

domenica 2 gennaio

dalle 11.00 alle 13.00 e dalle 16.00 alle 19.00

mercoledì 5 gennaio

dalle 16.00 alle 19.00

giovedì 6 gennaio

dalle 11.00 alle 13.00 e dalle 16.00 alle 19.00

ore 22.00 – Piazza XXIV Giugno

Accensione della Pira di Carlino e Alberto

A cura della Pro-Loco Sarteano

Domenica 26 dicembre 2021, ore 17.30

Teatro degli Arrischianti

Doc – soffro di deficit da accudimento, ma non ho capito che cos’è

A cura della Compagnia Teatro Arrischianti

Regia Gabriele Valentini

(replica dello spettacolo: domenica 2 gennaio, ore 17.30; mercoledì 29 e giovedì 30 dicembre, ore 21.15)