VALDARNO – La musica dei Pink Floyd chiude Arena Summer Fest

Le stesse luci, gli stessi strumenti, le proiezioni sul maxischermo circolare e, soprattutto, le canzoni: sarà come rivivere un vero e proprio concerto dell’epoca migliore dei Pink Floyd quando, martedì 30 agosto, i Big One saliranno sul palco per l’appuntamento conclusivo di Arena Summer Fest. Definiti la miglior tribute band europea dello storico gruppo musicale londinese, a loro è affidato il compito di chiudere la rassegna degli eventi estivi all’Arena del Teatro comunale Garibaldi di Figline. I biglietti sono già in vendita online su Ticketone e saranno disponibili il giorno dell’evento in biglietteria (dalle 18) o direttamente all’ingresso. Inizio del concerto alle 21.30.

Nati nel 2005, i Big One hanno alle spalle una lunga esperienza di tour in Italia e all’estero che li hanno consacrati tra le migliori tribute band floydiane in Europa. Dal periodo psichedelico dei primi anni Settanta fino agli album più recenti, nel loro show ripropongono in maniera fedele le sonorità e gli arrangiamenti con i quali David Gilmour, Roger Waters, Syd Barrett, Nick Mason e Rick Wright hanno fatto la storia del rock.

Biglietti: 5 euro intero, 3 euro ridotto. I biglietti sono acquistabili online (con costi di prevendita), alla biglietteria del Teatro Garibaldi, in piazza Serristori, dalle ore 18 del giorno dell’evento o direttamente all’ingresso. Info su www.teatrogaribaldi.org/biglietteria. Ridotto per under 35 e over 65, soci dei soggetti sponsor del Teatro Garibaldi (Unicoop Firenze, Bcc Cascia Reggello, Mutua Valdarno Fiorentino), possessori della carta “Studente della Toscana” carta unica dello studente universitario.