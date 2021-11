Vaccini in Toscana: ieri 30 mila prenotazioni per la terza dose Sanitari, over 40 e pazienti fragili possono accedere da ieri alla terza dose di vaccino

Vaccini in Toscana: ieri 30 mila prenotazioni per la terza dose

Firenze – Da ieri sono aperte le prenotazioni per la terza dose di vaccino sul sito web della Regione (https://prenotavaccino.sanita.toscana.it) per gli over 40, per le categorie fragili e per tutti i sanitari. Dalle 7 del mattino di ieri sono arrivate 30 mila prenotazioni, più della metà fatte da cittadini over 60.

Come da circolare ministeriale, che ha anticipato la somministrazione a 5 mesi, per l’accesso alla terza dose di vaccino è necessario che siano passati almeno 150 giorni dalla seconda, o dalla dose unica nel caso del vaccino Johnson & Johnson.

Sempre nella giornata di ieri è stato riattivato sul sito Prenota Vaccino il Last Minute, per prenotare e usufruire all’ultimo momento dei posti rimasti liberi.