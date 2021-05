Vaccini: dalle 16 di oggi agende aperte per 1970 e 1971

Dalle ore 16 di oggi, sabato 15 maggio, si aprono le agende per la prenotazione vaccini anche per i nati nel 1970 e nel 1971.

I 51 e 50enni potranno prenotare nei centri vaccinali prescelti sul portale online regionale.

Ricordiamo che il portale è aperto anche per tutti gli operatori sanitari il cui nominativo è stato comunicato correttamente via pec da parte degli ordini professionali e dei datori di lavoro alla Regione Toscana, come previsto dalla disposizioni nazionali (art. 4 del decreto legge 44 del primo aprile).