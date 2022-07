Vacanze in barca a vela: la scelta perfetta anche per i principianti

Una vacanza in barca a vela indicata a tutti, dai principianti ai lupi di mare più esperti. Il contatto con il mare, il piacere di trascorrere qualche giorno di relax e la possibilità di scoprire posti nuovi rendono la vacanza in barca adatta a gruppi, amici e famiglie con bambini.

Se sei un principiante e hai deciso di fare una vacanza in barca, in questa guida scopri tutti i consigli su come affrontare al meglio questa bellissima esperienza, e su come prepararti scegliendo la barca e le destinazioni migliori.

Come si sceglie la barca giusta?

La prima scelta riguarda la tipologia di barca. Se non sei mai stato in barca a vela, probabilmente avrei bisogno di uno skipper, cioè di una persona che guida la barca per te e che ti aiuta a decidere l’itinerario, si occupa di organizzare la cambusa e di tenere in ordine gli spazi con la collaborazione dell’equipaggio. Lo skipper è obbligatorio, a meno che qualcuno che viene in vacanza con te non abbia la patente nautica.

In generale, le barche a vela più utilizzate per una vacanza di principianti sono inferiori ai 10 metri. Inoltre, un’altra imbarcazione molto apprezzata è il catamarano, perché è molto grande e spazioso, ha due scafi, ed ha una grande stabilità. In questo modo si possono ridurre sia il mal di mare che i problemi tipici di chi non sa muoversi in barca. Infine, grazie al fatto che ha un basso pescaggio ti permette di avvicinarti il più possibile alla costa, per visitare al meglio tutte le località previste dal tuo itinerario.

Come si sceglie la destinazione?

In generale le destinazioni toccate in barca a vela per principianti sono quelle che hanno mare calmo e punti di approdo molto facili. Anche i venti sono molto importanti, poiché determinano le manovre necessarie per guidare al meglio la barca e il tipo di rotta da stabilire. Per questo è molto importante stabilire l’itinerario con la consulenza dello skipper.

Per i principianti si potrà scegliere un percorso comodo, che prevedi punti belli da vedere e allo stesso tempo perfetti per chi non ha molta pratica con la barca a vela.

L’importanza di un corso di vela

Infine, che se scegli di fare una vacanza in barca a vela tutto compreso, con lo skipper e l’equipaggio che si prendono cura di te, è sempre bello e importante, frequentare un corso di vela. In Italia, le scuole affiliate alla Federazione Italia Vela sono più di 550, con circa 2000 istruttori specializzati nell’avvicinamento alla vela.

Le scuole vela sono diffuse lungo le coste di tutto il paese, così come nelle località nei pressi dei laghi. I corsi di vela sono aperti a tutti, da bambini di sei anni fino agli adulti, e sono un’ottima occasione per imparare qualcosa di nuovo oltre che per mettersi alla prova, a qualsiasi età. Quando farai la tua vacanza sarà molto divertente mettere in pratica quello che hai imparato, o imparare ancora qualcosa di più grazie allo skipper. Pronti? Buona vacanza!