Vacanze estive: 3 isole da sogno

Da sempre, ma soprattutto negli ultimi anni, turisti italiani e stranieri hanno subito il fascino della magia delle isole. In Italia le isole principali e note a tutti sono la Sicilia e la Sardegna ma sono tantissime le isole di dimensioni minori e gli isolotti pronti ad accogliere i turisti per una vacanza all’insegna del relax e dell’esplorazione. L’offerta turistica delle isole, infatti, è varia e accontenta le esigenze di tutti, dagli amanti del mare agli appassionati di sport, a chi è alla ricerca di un soggiorno culturale.

Soggiornare su un’isola, poi, è una vacanza imperdibile, basti pensare ai panorami che si possono osservare alle differenti ore del giorno, vere e proprie cartoline emozionanti da portare a casa. Sono molte le destinazioni tra cui poter scegliere e in questo articolo forniamo una mini guida, così da scoprire quale possa essere l’isola dei sogni su cui trascorrere le vacanze estive.

Isola d’Elba

L’Isola d’Elba è la più grande isola della regione Toscana; non molto distante dalla terraferma è facilmente raggiungibile in traghetto. Nota in Italia e all’estero per aver ospitato durante l’esilio Napoleone Bonaparte, offre ai turisti un viaggio alla scoperta delle residenze appartenute a questo famoso condottiero. La lunga storia di questo luogo è testimoniata anche dalle sue imponenti fortezze medicee, oggi visitabili. L’isola offre una natura incontaminata e una zona montuosa adatta a camminate per tutti i livelli di esperienza e zone perfette per chi ama le escursioni o le passeggiate nei borghi. Tra le spiagge più consigliate c’è Spiaggia delle Ghiaie, famosa per i suoi ciottoli bianchi, oppure per chi preferisce la sabbia fine c’è Procchio, una delle spiagge più estese dell’isola. Tra l’altro, non è difficile trovare diversi appartamenti in affitto a Procchio all’Elba, perché si tratta di una delle più famose stazioni balneari che si trova nel territorio comunale di Marciana e perché proprio per questo ci sono tante soluzioni anche con vista mare e a pochi passi dalla spiaggia da non perdere anche per il panorama mozzafiato che possono garantire.

Capri

Capri è certamente una delle mete preferite dagli italiani per un weekend rilassante. Parte del meraviglioso Golfo di Napoli, la punta di diamante di questa meravigliosa isola sono sicuramente le coste. Tra le spiagge più consigliate si possono citare: Marina Grande, Palazzo a Mare e Marina Piccola. Un tour in barca è la soluzione perfetta per osservare da vicino alcune delle bellezze dell’isola, come i Faraglioni bianchi, la Villa Malaparte e la Villa Jovis. Da non perdere è anche una visita alla Grotta Azzurra.

Se, invece, si vuole visitare Capri da un punto di vista nuovo, ci si può concedere un tour guidato attraverso i luoghi che hanno ospitato i più grandi attori e i più importanti set cinematografici. Da qui sono passati tantissimi attori italiani, come Totò o Vittorio De Sica, ma anche tanti stranieri, come Rita Hayworth, Brigitte Bardot e tanti altri.

Isola del Giglio

L’Isola del Giglio è un’isola abbastanza piccola, visitabile in un paio di giorni. Parte anch’essa della regione Toscana e nota per il suo fascino selvaggio, l’isola ospita una serie di calette tutte da scoprire attraverso sentieri naturali o a bordo di divertenti taxi boat. Giglio Porto è l’unico porto del luogo: qui sono presenti le caratteristiche case colorate dei pescatori e il paese è colmo di ristoranti e botteghe artigianali. Da qui ci si può facilmente spostare a Giglio Castello (inserito nei “Borghi più belli d’Italia”) che si colloca nel punto più alto dell’isola e offre una vista panoramica spettacolare. Molto consigliata è una visita organizzata presso una delle tante cantine destinate a produrre il vino identitario di questa terra, l’Ansonaco. Tra le principali attrattive vi è il Faro di Capel Rosso e tra le spiagge consigliate: Spiaggia del Campese e Spiaggia delle Cannelle.