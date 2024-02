Turismo, la Toscana negli Stati Uniti al Roadshow organizzato da Toscana Promozione Turistica

Un Roadshow (organizzato da Toscana Promozione Turistica) per presentare la Destinazione Toscana alla stampa specializzata americana, con appuntamenti in tre delle città principali degli Stati Uniti: Miami, Washington e New York. Al viaggio parteciperà anche l’assessore a economia e turismo Leonardo Marras che accompagnerà le 25 imprese turistiche toscane selezionate dall’Agenzia regionale.

“La capacità attrattiva della Toscana nei confronti del mercato statunitense – ha detto Marras – è testimoniata dai numeri. Fin dalla riapertura dopo la pandemia il turismo straniero ha scelto questa regione ed infatti a trainare la ripresa del movimento è stato soprattutto il turismo statunitense. Il visitatore americano è attratto dalla grandissima offerta culturale, ma anche dal buon vivere toscano, dall’ospitalità, dalla bellezza. E tutto questo è sinonimo di Toscana. Il Roadshow organizzato da TPT è un’ulteriore occasione per ribadire tutto questo e puntare sulla promozione e valorizzazione di quelle zone della regione meno battute ma non per questo meno affascinanti”.

L’obiettivo dell’iniziativa è attivare e consolidare rapporti di media relation attraverso incontri quotidiani con giornalisti e stampa specializzata. Parallelamente, saranno organizzati incontri b2b per gli operatori al fine di costruire un network di relazioni e nuove opportunità di crescita.

Si inzia il 26 febbraio a Miami. A seguire il 28 a Washington D.C. ed il 29 a New York.