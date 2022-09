TRASPORTO – Uno speciale treno Rock dedicato a Pinocchio da oggi sui binari della Toscana

Dal 19 settembre il Rock di Pinocchio circolerà sui binari della Toscana per essere ammirato da grandi e piccini.

Dopo il successo del treno Rock di “Luca”, il capolavoro Disney Pixar ambientato in Liguria, il Regionale di Trenitalia e Disney+ rinnovano la partnership in occasione di questa nuova uscita, per presentare alle famiglie italiane e ai viaggiatori del futuro il profondo rinnovamento in atto per il servizio del Regionale di Trenitalia.