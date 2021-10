Tpl su gomma, Autolinee Toscane assume 100 conducenti

Soddisfazione di Stefano Baccelli, assessore ai trasporti della Regione, in seguito all’annuncio di Autolinee Toscane che, oltre a garantire il passaggio dei lavoratori dalle vecchie aziende al nuovo gestore, assumerà cento conducenti in più, tra assunzioni e conferme di interinali, per la prosecuzione del servizio.

“La tutela dei posto di lavoro – sottolinea Baccelli – era un punto fondamentale del bando di gara per il gestore unico del trasporto pubblico locale su gomma. Insieme ad Autolinee Toscane e a tutte le sigle sindacali siamo arrivati ad un accordo che prevede l’assunzione in continuità dei vecchi dipendenti, con il mantenimento di mansione, inquadramento e retribuzione”.

L’assessore esprime soddisfazione anche per i cento nuovi assunti e per i percorsi di formazione annunciati da Autolinee Toscane. “Una buona notizia per i lavoratori, ma anche per l’ efficienza del servizio. Investire sull’assunzione e la formazione di nuovo personale significa certamente un innalzamento della qualità a beneficio dei cittadini”.