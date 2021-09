Toscana: 145 mila sms per anticipare la seconda dose di vaccino La Regione vuole arrivare il prima possibile all’obiettivo di massima copertura vaccinale

Firenze – Per anticipare la seconda dose di vaccino anti Covid di almeno 2 o 3 settimane, la Regione sta inviando 145 mila sms ad altrettanti cittadini che hanno già fatto o devono ancora fare la prima dose tra il 16 agosto e il 13 settembre. L’invito contenuto nel sms è di accedere al portale online prenotavaccino.sanita.toscana.it e modificare la propria prenotazione.

In Toscana i cittadini vaccinati superano i due milioni (2.274.000 circa), ma come riportato dalle parole del Presidente Giani, il vaccino è necessario per preservare tutti dagli effetti gravi della malattia: l’obiettivo di massima copertura vaccinale è vicino ed è arrivato il momento dello sprint finale.